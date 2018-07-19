大葉大學創辦人葉松根清晨於家中逝世 享年78歲

大葉大學創辦人葉松根上午驚傳在家中猝逝，享年78歲。(圖／大葉大學提供)

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大葉大學創辦人葉松根身體一向硬朗，非常有活力，經常出席學校重要活動，在學校也有專屬辦公室，圖為去年出席自己的慶生會活動。(圖／大葉大學提供)

大葉大學創辦人葉松根19日凌晨在家中逝世，享年78歲；根據了解，葉松根疑似半夜起床欲如廁時突然頭暈摔倒，趴倒在臥室床邊，早晨家人發現時緊急送醫，但到院前無生命跡象，急救後宣告不治。

葉松根是19日上午約6時37分由救護車送往員林基督教醫院急救後不治；由於葉松根身體一向硬朗，去年的慶生會、學校上個月的畢業典禮，都親自出席，氣色非常好，部分學校主管昨天中午還與他一起愉快共進午餐，突然過世消息在學校傳開，讓許多人感到非常訝異、不捨。

根據了解，葉松根多年前曾進行攝護腺手術，術後夜間仍會有頻尿問題，經常得半夜起床上廁所，今天凌晨疑似是起床如廁時血壓突然衝高，導致一陣頭暈目眩後站不穩倒地，導致左前額撞到地毯有輕微瘀青，身上並無其他外傷，法醫相驗後在死亡證明書上開立自然死亡；對此家屬低調不願受訪，校方則表示不清楚細節、不願評論。

葉松根是實業家、也是教育家；1964年創立羽田機械，生產摩托車車身、齒輪等零件供應商起家，後又跨足整車生產與法國技術合作首部國產的Peugeot 505、與日本大發汽車合作生產暢銷車款祥瑞汽車。

1990年3月葉松根創辦大葉工學院，是彰投雲嘉縣市第一所工學院、1998年8月1日改制大學，在許多學校同仁眼中，他充滿企業家與學者風範，與人互動說話溫文儒雅，在改制滿20周年前夕驟逝，讓許多學校教職員都留下滿滿的錯愕。副校長葉釋仁是葉松根三兒子，上周一率隊前往英國參訪沃旭能源在格林斯比（Grimsby）的離岸風場運維基地，觀摩英國綠能發展經驗，獲悉父親驟逝，已決定提前結束參訪行程，趕在明天返台處理後續事宜。

(中時 )

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