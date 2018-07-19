小球將辦首場個唱！ 自揭靠手打肥皂抒壓

2018年07月19日 18:44 中時 尤嬿妮

小球將於10月首辦個人演唱會。（環球提供）

小球將於10月首辦個人演唱會。（環球提供）

小球（莊鵑瑛）將於10月13日在國際會議中心 （TICC）舉辦個人首場大型演唱會，訊息一公開，立刻引發鐵粉留言將發揮一個拉一個的互助會精神，要讓小球成為「秒殺女明星」；還有歌迷趁簽書會活動現場為她加油打氣，讓小球直說：「感動得想哭。」雖然小球總是對自己沒信心，但經紀人表示，一直努力百分百的小球，總是讓人想百分百的支持她，也對票房成績相當期待。

去年小球發行首張專輯《星之所向》後忙了整整一年，卻越來越感到迷惘，覺得離想要前進的目標越來越遠，更開始懷疑自己有沒有能力繼續唱歌給更多人聽，在這樣的情緒下，她寫出了〈星星、城市與我們〉這首歌的詞，幫助自己度過這個難關，因此得知將辦TICC演唱會時，她決定以此為主題，期盼曾有同樣感受的朋友，都能來聽她唱歌、說話，成為她人生道路上一起前進的夥伴。

今年上半年，小球在滿檔工作中，每週抽空去學製作手打肥皂和占星課。印象深刻的是第一次竟然就手打肥皂長達 50 分鐘，小球表示：「當下手很痠，頓時超後悔上課的，不過整個過程下來真的很好玩！並且漸漸覺得好像有療癒效果。」而占星課是因為她一直想透過不同的方式了解自己，之前學過人類圖、原型卡、靈氣，現在則接觸占星，如果未來有機會，也希望可以分享所學的東西給需要的人。小球「星星、城市與我們」演唱會門票28日開賣。

(中時 )