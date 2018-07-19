不一樣的新生訓練 馬來熊爸爸宣導保育觀念

新北市竹林中學邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講。（葉書宏翻攝）

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新北市竹林中學邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講。（葉書宏翻攝）
新北市竹林中學邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學為推廣保育教育、厚植人文素養，在高一新生訓練活動中，特別邀請被敬稱為「熊爸爸」、「救熊使者」的婆羅洲馬來熊保育中心創辦人兼總執行長黃修德演講，針對他的保育工作與高一新生分享經驗與心得，希望為新生從入學開始便建立正確的保育觀念。

黃修德在演講中從馬來熊的生態特色、生存困難、形態特徵、飲食習慣一一詳細解說，他並提到，生態系中的任一物種都有其存在的意義，像是馬來熊在進食過程常會吞下不少果實種子，再透過排遺讓植物能四處遷移播種，對生態的形成發揮一定功能。

黃修德說，30年前仍是大學生，在因緣下到沙巴研究馬來熊，發現馬來熊處於瀕臨絕種危機，於是立志從事保育工作，成立馬來西亞第一個保育中心，多年來犧牲家庭以森林為家，2012年被選為全世界40個領先野生動物英雄之一，2013年榮獲第五屆「光明勇士獎」季軍，2014年馬來西亞檳州元首賜封準拿督勳銜。

對於這場演講的安排，高一同學都相當敬佩黃修德在保育工作的盡心盡力，覺得能堅持這樣的理念相當不容易，也對生態保育的觀念有更進一步的認識。

竹林中學教務主任李海菁表示，保育工作在世界各地越來越受到重視，前陣子熱議的海洋動物誤食塑膠垃圾造生病甚至死亡的事件，值得人們省思，國內更積極推動禁用吸管的政策，但除了透過法令來強化保育效果外，教育絕對是更重要的一環。

竹林中學重視科學教育，更重視品德教育及環境教育，因此在高一新生訓練中慎重邀請黃修德蒞校演說，就是希望在新生一入學就開始建立正確的保育觀念，除了作為向新生宣誓學校重視的教育方向，也期許同學未來在環境保育方面都能貢獻一己之力。

(中時 )

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