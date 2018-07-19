屏東議員蔣月惠收縣府律師函 強調堅持不刪文

屏東縣議員蔣月惠因公勇路拓寬工程，槓上屏東縣長潘孟安。（林和生攝）

友善列印
中時
屏東縣議員蔣月惠因在臉書質疑縣長在工程中共拿了多少錢？19日即收到縣府寄送律師函。（林和生翻攝）
屏東縣議員蔣月惠因在臉書質疑縣長在工程中共拿了多少錢？19日即收到縣府寄送律師函。（林和生翻攝）

屏東縣政府執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，縣議員蔣月惠前往聲援牴觸戶時，咬傷及打傷2名女警手臂及頭，事後她在臉書發文質疑，屏東縣長潘孟安當中總共拿了多少錢？此則發文引來縣府不滿，寄送律師函要求刪文，但蔣態度強硬表示「不會刪文」。

蔣月惠說，我堅持不刪就是要讓他提告，因為公勇路3.47億工程款要他公布支出明細，且為何要當天清晨5點來強拆不同意戶民宅，這些都有必要一次說清楚。

針對此次，潘孟安也在稍早指出，配合台鐵屏東新站工程完工，屏東縣政府啟動周邊開發計畫，將拓寬光復路、建民路及公勇路段，其中拓寬工程款共1000多萬元，但民宅徵收就超過3億元。

潘更強調，過程中不斷與原住戶溝通，當天拆除是針對同意搬遷的屋舍進行拆遷作業，不同意戶仍持續協調，在雙方未取得共識前，不會貿然執行。另外傳清晨5點強拆民宅的輿論，縣府也出面解釋說，當時是在進行周邊道路交管部署，真正預定拆除的時間是在上午8點，所以根本沒有強拆一事。

(中時 )

蔣萬安魅力橫掃演藝圈 代言選秀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。