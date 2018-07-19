屏東議員蔣月惠收縣府律師函 強調堅持不刪文

2018年07月19日 18:41 中時 林和生

屏東縣議員蔣月惠因在臉書質疑縣長在工程中共拿了多少錢？19日即收到縣府寄送律師函。（林和生翻攝）

屏東縣議員蔣月惠因在臉書質疑縣長在工程中共拿了多少錢？19日即收到縣府寄送律師函。（林和生翻攝）

屏東縣政府執行屏東市公勇路道路拓寬工程拆除，縣議員蔣月惠前往聲援牴觸戶時，咬傷及打傷2名女警手臂及頭，事後她在臉書發文質疑，屏東縣長潘孟安當中總共拿了多少錢？此則發文引來縣府不滿，寄送律師函要求刪文，但蔣態度強硬表示「不會刪文」。

蔣月惠說，我堅持不刪就是要讓他提告，因為公勇路3.47億工程款要他公布支出明細，且為何要當天清晨5點來強拆不同意戶民宅，這些都有必要一次說清楚。

針對此次，潘孟安也在稍早指出，配合台鐵屏東新站工程完工，屏東縣政府啟動周邊開發計畫，將拓寬光復路、建民路及公勇路段，其中拓寬工程款共1000多萬元，但民宅徵收就超過3億元。

潘更強調，過程中不斷與原住戶溝通，當天拆除是針對同意搬遷的屋舍進行拆遷作業，不同意戶仍持續協調，在雙方未取得共識前，不會貿然執行。另外傳清晨5點強拆民宅的輿論，縣府也出面解釋說，當時是在進行周邊道路交管部署，真正預定拆除的時間是在上午8點，所以根本沒有強拆一事。

(中時 )