涉入台大校長遴選案？中研院首次說明真相

涉入台大校長遴選案？中研院首次說明真相。左為中研院院長廖俊智、右為副院長周美吟。（資料照 王英豪攝）

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中時電子報

教育部拔管迄今仍未落幕，新任教長葉俊榮甫上任就宣布要2個月內解決，近日他也多方透過管道，要跟台大「有溫度的」溝通，但中央研究院選在今天首次正式發澄清稿，表示中研院從未介入、干涉台大校長遴選案。

中研院在澄清稿中嚴正聲明，中研院致力於維護學術自由、大學自治及遵守利益迴避等基本原則，對於外傳本院勢力介入本次臺大校長遴選之說法，乃無中生有。

澄清稿中，也回應報導指稱廖俊智院長擔任遴選委員，未遵守利益迴避原則一事，中研院提到，中研院人員被推薦為候選人或擔任遴選委員，都以個人身分參與，院長廖俊智由臺大工學院和理學院提名，副院長周美吟則是被臺大教授提名為校長候選人。

中研院強調，院方與臺大長期以來有學術合作，雙方人員流動是常態，這次校長遴選委員中也有幾位曾經或是現在在中研院工作，外界輿論將遴選過程形塑成中研院與臺大之爭，是誤導大眾的認知。

此外，外界曾指責廖俊智身為中研院院長，擔任遴選委員沒有遵守利益迴避。中研院澄清，廖院長曾於立法院回答立委質詢時已公開說明，亦曾多次主動促請臺大及遴選委員會討論並決定其是否需迴避一事，並載明於臺大校長遴選委員會第5次會議紀錄中。盼外界勿再無端影射。

管中閔。（圖／本報系資料照片）

中研院對臺大校長遴選案澄清說明 全文如以下：

有關本次臺大校長遴選一案，深受各界矚目。對此，本院始終尊重各相關單位本於權責所做的決定，並致力於維護學術自由、大學自治及遵守利益迴避等基本原則。惟外界針對此案之部分發言或報導，不僅與事實有所出入，且一再被提出與散佈。為免社會大眾誤解，以訛傳訛，影響本院聲譽，謹做以下澄清：

一、並無外傳本院勢力介入臺大校長遴選之情事

首先，外傳本院勢力介入本次臺大校長遴選之說法，乃無中生有。本次臺大校長遴選，本院相關人員無論被推薦成為候選人，或擔任遴選委員會委員，都是以個人身分參與。本院廖院長係經臺大工學院和理學院主動提名，且經臺大校務會議代表票選，以高票當選遴選委員。周副院長則是由臺大教授提名而成為校長候選人。

中研院與臺大基於長久以來的學術合作關係，雙方之間的人事流動，本即常態，本次臺大校長候選人與遴選委員會委員中，亦有多人曾經或目前在本院服務，實無將相關當事人作派系切割之理。部分輿論將遴選形塑為本院與臺大之爭，也誤導大眾對臺大校長遴選的認知。

二、本院院長及周副院長始終開誠布公面對利益迴避問題

本次臺大校長遴選一案發展至今，仍陸續有報導指稱本院廖院長擔任遴選委員，未遵守利益迴避原則。惟廖院長與周副院長始終均開誠布公面對利益迴避議題。本院院長與副院長的身分為眾所周知之公開資訊，在遴選過程中，外界也已對此有所討論。廖院長曾於立法院回答立委質詢時公開說明，亦曾多次主動促請臺大及遴選委員會討論並決定其是否需迴避一事，並載明於臺大校長遴選委員會第5次會議紀錄中。盼外界勿再無端影射。

(中時電子報)

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