馬斯克將在貴州修建中國首條真空管道超級高鐵

2018年07月19日 18:43 中時電子報 盧伯華

HTT公司首條超導磁浮真空管道實驗列車

知名青年科技企業家馬斯克(Elon Musk)旗下的超回路運輸技術公司（Hyperloop Transportation Technologies, HTT）宣佈，該公司19日與中國大陸貴州省銅仁市簽約成立合資公司，計劃建設一條10公里長的真空管道超級高鐵。這將是全球首條商業運行為目標的高溫超導真空管道高鐵，其理論時速可以高達1000公里以上。

據俄羅斯衛星通訊社報導，超回路運輸技術公司表示，已經與中國貴州省銅仁市交通旅遊開發投資集團簽署協議，將建設中國首條10公里長的超級高鐵系統。HTT將負責提供技術、工程知識和必要設備，銅仁市交通旅遊開發投資集團將負責認證、法律基礎和系統建設。系統路線將由雙方合作確定。項目融資將通過公私合作的形式進行，同時，銅仁市交通旅遊開發投資集團計劃投資50%的資金。

超回路運輸技術公司與貴州省銅仁市簽約成立合資公司。（圖／今日貴州）

報導說，HTT公司總經理阿爾伯恩（Dirk Ahlborn）認為，超級高鐵將在連接該地區與世界各地的絲綢之路經濟帶上發揮巨大作用。

阿爾伯恩說：「為了快速增長的城市人口，中國每年在基礎設施方面花費超過3000億美元。HTT在與我公司的政府夥伴的合作中，超級高鐵證明其對該問題有可行的解決方案。此外，銅仁的地形條件有利於我們與合作夥伴改進各種施工方法。」

報導說，這是HTT公司的第12份協議和第3份商業協議。此前該公司簽署了關於在阿布扎比和烏克蘭修建超級高鐵的文件。

超級高鐵是一種以「真空管道運輸」為理論基礎，以真空管道與高速磁浮技術為主的新穎科技交通工具，除了理論高速可以達到1000公里以上，更具有低耗能、低噪音、低污染等優點。大陸成都西南交通大學也在近期搭建了全球首個真空管道超高速磁浮列車環形實驗線平台，線路總長45公尺，最大載重1噸，磁浮淨高大於2公分，是目前國際上同等載重能力，截面最小、永磁材料用量最少的超導懸浮系統。

(中時電子報)