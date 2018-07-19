美英澳加海軍整合！2020起共用巡防艦戰鬥系統

澳洲皇家海軍向英國航太系統公司購買9艘「獵人級」巡防艦，以26型巡防艦為設計原型。(YouTube截圖)

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中時電子報

美國、英國、澳洲和加拿大海軍正在商討，未來將整合4國海軍最新購買的巡防艦「戰鬥系統」。讓4國海軍的新戰艦都能採用相同的戰鬥系統，或至少讓士兵能夠操作彼此的設備。也就是說，美英澳加希望讓新設備擁有共通性，或是直接採購同一套戰鬥系統。如此一來，也可以壓低新戰艦的設備價格，大幅降低建造成本。

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根據《美國海軍協會新聞網》(USNI)報導，美國海軍日前正在和澳洲、加拿大和英國進行談判，希望4國海軍未來都能採用相同設計方式的「戰鬥系統」，讓新建造的巡防艦可以裝備同一套的作戰系統，方便士兵操作。

美國海軍副助理部長Jay Stefany説，美英澳加海軍正在進行採購新型巡防艦的計畫，每6個月將會進行一次四方會談的工作。目前，雖然美國海軍新型巡防艦的製造廠商尚未選定，但是美軍打算提供一套COMBATSS-21巡防艦戰鬥系統，給最後得標的造船公司。美軍預計在2020財年將會採購首艘新的巡防艦。

此外，澳洲皇家海軍和英國航太系統公司(BAE Sysytems)，上月剛剛簽訂總價值高達260億美元的合約，購買9艘以26型巡防艦為設計原型的「獵人級」巡防艦，計畫在2020年代後期可以投入使用。

而英國皇家海軍也打算採購8艘26型巡防艦。加拿大皇家海軍則考慮下代戰艦採用26型巡防艦為設計原型。

美國海軍副助理部長說，屆時希望英澳加國海軍都能夠購買相同的戰鬥設備。或者他們採買的設備能夠和我軍有共通性，可以讓士兵互通操作。但目前這項計畫，仍處在初步的構想階段。

(中時電子報)

文章來源：Navy Hopes for Commonality – Or at Least Interoperability – With Frigates in Australia, Canada, U.K.

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