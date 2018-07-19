中研院公開聲明：未介入台大校長遴選案

2018年07月19日 19:03 旺報 簡立欣

中研院19日以「中研院對台大校長遴選案澄清說明」為題發出新聞稿，表示未介入台大校長遴選。

聲明中指出，有關本次台大校長遴選一案，深受各界矚目。對此，中研院始終尊重各相關單位本於權責所做的決定，並致力於維護學術自由、大學自治及遵守利益迴避等基本原則。惟外界針對此案的部分發言或報導，不僅與事實有所出入，且一再被提出與散布。為免社會大眾誤解，以訛傳訛，影響中研院聲譽，做出以下澄清。

聲明中首先指出，外傳中研院勢力介入本次台大校長遴選的說法，乃無中生有。本次台大校長遴選，中研院相關人員無論被推薦成為候選人，或擔任遴選委員會委員，都是以個人身分參與。中研院院長廖俊智係經台大工學院和理學院主動提名，且經台大校務會議代表票選，以高票當選遴選委員；周副院長則是由台大教授提名而成為校長候選人。

聲明指出，中研院與台大基於長久以來的學術合作關係，雙方之間的人事流動，本即常態，本次台大校長候選人與遴選委員會委員中，亦有多人曾經或目前在中研院服務，實無將相關當事人作派系切割之理。部分輿論將遴選形塑為中研院與台大之爭，也誤導大眾對台大校長遴選的認知。

聲明並表示，本次台大校長遴選一案發展至今，仍陸續有報導指稱中研院廖院長擔任遴選委員，未遵守利益迴避原則；但是中研院院長廖俊智及副院長周美吟始終開誠布公面對利益迴避問題。中研院院長與副院長的身分是眾所周知的公開資訊，在遴選過程中，外界也已對此有所討論。廖俊智曾於立法院回答立委質詢時公開說明，亦曾多次主動促請台大及遴選委員會討論並決定其是否需迴避一事，並載明於台大校長遴選委員會第5次會議紀錄中，盼外界勿再無端影射。

(旺報 )