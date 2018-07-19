桃園猛拆大違建 留級生躍升全國第三

桃園猛拆大違建，留級生躍升全國第三。(建管處提供)

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桃園猛拆大違建，留級生躍升全國第三。(建管處提供)

桃園違建層出不窮，2015年還被內政部列管、專案輔導，近2年狂拆大型違建，像是最近新屋區就拆掉1萬平方公尺的大違建，至今更是已拆24萬平方公尺，相當於近30個足球場，也讓桃園的違建評比從末段班、躍升到全國第三名。

內政部106年度違章建築考核評比成果出爐，桃園市躍升至甲等全國第3名，相較104年度被內政部列為專案輔導對象，大大進步，但桃園市府仍覺得評比不公，建築管理處表示，內政部歷年評比主要在於關注制度面的建立以及違章建築結案件數，除了一般違章建築拆除件數外，還一併涵蓋了違規廣告物及一般屋後衛生下水道接管之違建拆除數，但卻忽略了地方縣市政府違章建築執行能量的評比。

建管處指出，桃園市政府以往僅針對直接查報拆除以及大型農地違章建築拆除件數計算，因此件數數量大多偏低。但近2年以大型、營業型農地違章以及危害公共安全違章優先拆除，以最近拆除新屋區的一件違建為例，拆除面積就超過1萬平方公尺，目前也已拆除102件大型農地違章，換算面積約24萬平方公尺，若以面積計算，桃園市政府農地違章建築拆除能量與效率是全國第一。

建管處呼籲內政部，評比應該分類統計，將一般違章建築查報拆除、自行申請建築執照數量、廣告物執行拆除、公共工程拓寬及屋後衛生下水道接管違章建除拆除數量等分開計算，同時也應將實際拆除面積以及各地方政府人力納入考量，才能真正看出評比績效，建管處也在研擬針對大型違章及重複違建的違規人強制收費，希望達到遏阻效果。

(中時 )

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