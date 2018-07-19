高雄》柯P、王世堅、陳其邁 韓國瑜招恁吃水果 敢不敢？

韓國瑜接棒在臉書點名柯文哲、王世堅及陳其邁參加「台灣水果，果真厲害大挑戰」活動。（李義攝）

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韓國瑜接棒後招黨籍議員參選人吃水果後，再點名柯文哲、王世堅及陳其邁接棒。（李義翻攝）

國民黨競選官網發起買水果救農民挑戰串連活動，被點名到的韓國瑜19日率高雄市議員參選人大啖水果後，點名白綠陣營的柯文哲、王世堅、陳其邁接棒吃水果，如果拒絕，就不能再接續下去，他們敢不敢接招，3天內見分曉。

藍營招白綠政治人物吃水果，吃與不吃似乎都些為難，買水果救農民挑戰活動規則與過去全球轟動一時的「冰桶接力挑戰」規則一樣，3天內PO臉書，拒絕了，就斷點。

政治人物都有粉絲追隨者，是意見領袖，買水果有帶頭示範作用，國民黨發起的挑戰活動，當然有著濃厚政治意味，白綠政治人物是否接招，大家都在看，也好奇展現出的政治智慧與氣度。

韓國瑜點名動作引起議論，事情發展有幾種可能性，一是不接棒，但拿出先前買水果促銷影片證明自己曾以行動力挺農民，讓國民黨玩不下去；另種是買水果，也PO網有圖為證，不過，會說明長年都在買水果，並非參加遊戲活動，然後，再反諷平日就會買且持續的買，不會為了選舉才買水果；三是充耳不聞視而不見，不予理會。

會是那一種結局，恐怕不能立即滿足外界的好奇心，因為，有3天的等待期。

韓國瑜19日率議員參選人搭乘輕軌再到鹽埕區吃傳統美食後，再到知名的阿婆冰店接下丁守中的挑戰，率蔡金晏、陳玫娟、李雅芬、朱挺玗、孫健萍、鄭東元一起吃火龍果、芒果、木瓜。

韓國瑜在臉書接棒並再發起，呼籲支持者一起響應買水果支持台灣農民，救救台灣農產品。

民眾可以任選一種挑戰方法：1、在臉書標註三位朋友。2、買一袋你最愛吃的台灣水。3、自拍一段吃水果的推銷影片OR照片。4、挑戰成功後，再點名三個朋友一起挑戰。

(中時 )

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