護照問題拖了73年 湯瑪士小火車能出國囉～

湯瑪士小火車登上危險的高山，輪子都結霜了。（甲上提供）

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《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》將出現新的動物與風土民情。（甲上提供）
《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》海報。（甲上提供）

風靡全球的兒童界巨星「湯瑪士小火車」73周年紀念，推出全新電影《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》。湯瑪士小火車不只攜手聯合國，史上頭一遭離開多多島，體驗從未見過的壯麗景色和充滿異國風情的文化之外、為了助長現今性別平權教育的風氣，電影中更加入新的女性角色，來自非洲肯亞的陽光女火車妮亞將會加入湯瑪士的行列，一起展開橫跨五大洲的驚奇冒險！

這次《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》將破天荒首次跟聯合國合作，推出全新世界版圖，湯瑪士將會離開多多島，穿越非洲的沙漠、叢林和險峻的高山，接著從南美洲、中美洲一直駛到北美都市中心，甚至加入東方文化跑到中國遊歷。製作團隊在發展全新故事期間，曾對世界各地的小粉絲和父母做過調查，其中有個小男孩說：「火車會到世界各地，湯瑪士小火車卻從來沒有到任何地方。」一語點醒製作人伊恩麥克，他重新看了由艾屈萊牧師發展的「鐵路系列」的最初故事，及第一本「湯瑪士小火車」故事書後，才發現湯瑪士一直想離開車站去看看世界。

伊恩開玩笑說：「大概是VISA或護照的問題才拖了73年那麼久，我們終於幫湯瑪士實現了夢想！」也希望透過電影帶領小朋友們體會世界各地的文化與景觀，從小培養開闊的心胸和全球的視野。

電影敘述一台來自澳洲的淘氣小賽車Ace，在參加世界巡迴比賽時路過了多多島。在聽到Ace遊歷世界的見聞後，從未離開過多多島的湯瑪士小火車第一次展開橫跨五大洲的全球大冒險！湯瑪士將越過沙漠、叢林還有危險的高山，看見前所未見的壯麗景色和各地風土民情。他也認識了新的朋友，來自非洲肯亞的女性火車妮亞，一同踏上旅行的他們將會碰上什麼樣的冒險故事呢？電影8月17日全台上映。

(中時 )

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