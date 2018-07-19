7旬倡導志工 車禍昏迷仍心繫弱勢長輩

桃園率全國之先推出「倡導人」，培訓24位志工服務全桃園131位缺乏家人陪伴的銀髮長輩或身障者，市長鄭文燦19日親自授證大讚他們是「天使」。（蔡依珍攝）

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桃園率全國之先推出「倡導人」，培訓24位志工服務全桃園131位缺乏家人陪伴的銀髮長輩或身障者，市長鄭文燦19日親自授證大讚他們是「天使」。（蔡依珍攝）
桃園率全國之先推出「倡導人」，培訓24位志工服務全桃園131位缺乏家人陪伴的銀髮長輩或身障者，市長鄭文燦19日親自授證大讚他們是「天使」。（蔡依珍攝）
桃園率全國之先推出「倡導人」，培訓24位志工服務全桃園131位缺乏家人陪伴的銀髮長輩或身障者，市長鄭文燦19日親自授證大讚他們是「天使」。（蔡依珍攝）

桃園率全國之先推出「倡導人」服務，培訓24位志工陪伴全桃園131位缺乏家人照顧的銀髮長輩或身障者，市長鄭文燦讚他們是「天使」，提供心靈協助，73歲的謝丞均5月一度在服務過程出車禍陷入昏迷，2周後就撐著助行器繼續服務，很開心老人家從沒反應到開始跟他們互動，笑說未來還要教他們玩桌遊。

鄭文燦說，65歲以上老人失能比率約12.7％、失智比例約8％，抗老最好的祕方，就是交談、凝視甚至擁抱等親密的互動，市府與31家長照機構合作，率先推動「桃園市機構長期照顧服務倡導方案」，培養24位倡導志工，有夫妻檔、也有兄妹檔，共同服務桃園131位缺乏家人陪伴的長者，透過探視、交談互動或小禮物慰問等，打開長者的心靈之窗，讓長者生命更加豐富。

鄭文燦19日也親頒第一屆倡導人證書給24位志工，其中謝丞均是第二高齡者，笑說自己以後也會老，要提前「預習」年老狀態，5月中旬騎機車出門服務時，發生車禍，髖關節、鎖骨全都斷，送醫陷入昏迷，救回一命後仍惦記著長輩們，2周後就撐著助行器、拐杖繼續服務，笑說長輩一看到他就問：「你怎麼現在才出現！」他和另一位倡導員陳金滿一起服務15位長輩，看著長輩們從不發一語、悶悶不樂，經過幾次互動後，口語變清晰、變得會笑，就是最大成就感。

社工范智婷說，照服員主要負責送餐、擦澡等身體上的照顧，倡導人則是提供心靈層面的陪伴，全都要經過2個月的教育訓練，常常成為帳倍和機構間的潤滑劑，不時有志工一聊就是3個小時，她也提到希望能發展1長輩、1倡導人，廣發英雄帖呼籲大家能加入倡導員的行列。

(中時 )

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