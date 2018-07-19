南灣旅遊執行率不到五成 政務次長：補助不是唯一解方

2018年07月19日 19:03 中時 王思慧

交通部政務次長張政源認為補助不是唯一解方。（王思慧攝影）

交通部長吳宏謀上任後，今日第一次開部務會報，由觀光局報告，交通部政務次長張政源會後受訪，表示觀光是台灣重要產業，整體旅遊環境做好，希望能提升重遊率，價量均衡，也承諾會盡快跟旅遊業者保持溝通管道。另外，觀光局南灣旅遊執行率不到五成，張政源說，會再詳細瞭解過程是否有問題，強調補助不是唯一解方。

張政源表示，目前與路政司、觀光局，聽內部簡報，針對觀光問題會詳細檢討，提出最新的看法，很多議題都在研議，目前還沒有討論出具體做法，不過很快就會有結論。認為部長吳宏謀是實事求是的人，說到就要做到，希望能在一個月內有具體結果。

為振興南部國旅市場，觀光局五月以4千萬預算，推出「振興南灣旅遊」政策，後來發現業者申請少，在六月更加碼延長到7月15日，沒想到執行率竟未滿五成。觀光局長周永暉表示，當初執行率設定五成為目標，可能限制條件多，又是平日，行程還要包括國家風景區，成效「差強人意」。

張政源表示，南灣補助低效率不是好事，不過還沒有深入瞭解，究竟哪裡要補強，還沒有結論；強調補助不是唯一方法，環境提升很重要。周邊鄰近很多國家，滿意度高，讓旅客想重遊，相信台灣當然有重遊的條件，認為只要整體旅遊環境做好，讓旅客把台灣當作旅遊目的地，就能改善台灣觀光市場。

至於國旅費用太高問題，張政源說，高跟低沒有絕對的標準，旅客在意的應該是付出較高價錢，是否得到應有的服務，價格跟品質應要均衡。

觀光局業務組長劉士銘表示，目前南灣整體執行率是43.5％，其中高雄茂林國家風景區有達到50％；原因可能是限定時間跟花蓮不同，都為淡季的平日，又結合國家風景區景點，離市區較遠，種種條件下來，造成執行率較低的狀況。

旅宿申請部分，更不到一成，預算5千萬，只有3百多萬有申請補助，同樣是平日因素，且暑假自由行多，6月為旅遊淡季，因此受到影響，剩下的預算就不會再運用，後續會以最終結果來做檢討。

(中時 )