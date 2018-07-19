力推台北發展新創 丁守中當起一日學生

力推台北發展新創 丁守中當起一日學生

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中時電子報
綜合報導

選戰白熟化，不過臺北市長參選人丁守中今天特地排開所有行程，扮演一日學生，報名參加ABAC數位創新論壇（DIF），聆聽大師與專家見解。他並力主臺北必須迎頭趕上，不能讓創新研發補助淪為作文比賽，更要讓台北成為創新研發的關鍵場域。

丁守中也主張，台北應該要先吸引優秀的人才進駐，強化市府奧援與支柱，才能催生出新創產業的獨角獸，以扮演起數位產業創新的領頭羊的關鍵角色！

丁守中也指出，數位創新力決定城市未來的競爭力。網紅要能成為網紅，是因為有平台、有技術，才有發揮的舞台，他們是行銷台北很重要角色，但台北市長角色更該高瞻遠矚，替優秀人才打造舞台基石，更要捲起袖子幫企業搬開石頭。

丁守中今天在臉書po文做了以上表示。他也説，最讓他感動的講者是愛沙尼亞前總統伊爾韋斯，愛國人口數只有130萬人，不到台北市一半，竟可創造四家全球知名獨角獸新創企業。

丁守中說，伊爾韋斯從數位基礎建設、國家資源輔助、法令調適，甚至運用數位科技演講談起，更點出發展新創產業首重吸引優秀人才，更要讓他們有發揮所長的空間。

丁守中也强調，台北擁有世界一流的數位創新條件，只可惜主政者不用心。政府鼓勵優秀新創企業申請補助時又常陷於紙上談兵或瑣細作業，因此成效大打折扣。

丁守中也表示，從精英對話中學習到一點，數位產業的創新關鍵，不在工具的建立，而在於要解決那些問題，無論人工智慧、大數據、區塊鍊、數位安全等，都該思考這些領域能夠為杜會解決那些問題。

他指出，因此臺北市該扮演角色就是協助人才專注創新，而非耗損時間在文件申請、資格申請、經費核銷上。

(中時電子報)

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