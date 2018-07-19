烤箱製假畫騙過希特勒 畫家賺到52幢房

荷蘭影帝傑羅恩史皮森伯格飾演這位畫家大師。（海鵬提供）

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畫家米格倫愛上知名藝評家的美麗妻子。（海鵬提供）

描述藝術史上最大交易騙局的電影《真假維梅爾》（A Real Vermeer），將荷蘭藝術家米格倫（Han van Meegeren）因一場錯愛、走上偽畫之途的真實人生搬上大銀幕，再度造成轟動。米格倫當年因將「維梅爾畫作」賣給希特勒收藏，一舉揚名天下。有趣的是，他的假畫能成功騙過希特勒，靠的不是高超畫技，也絕非如簧之舌，而是一只烤麵包用的烤箱。原來米格倫將油畫放進烤箱烘烤，製作出老舊顏料才會有的乾裂紋路，不僅成功騙過藝術品鑑定師法眼，就連很懂藝術品的希特勒也沒察覺出來。

電影《真假維梅爾》由荷蘭名導魯道夫范登貝治（Rudolf van den Berg）執導，將二戰後轟動國際的「維梅爾偽畫事件」首度搬上大銀幕。該片劇情描述：畫家米格倫因愛上知名藝評家的美麗妻子，慘遭毒舌攻擊，名聲一落千丈。為報復自視甚高的藝評界，他傾力研究維梅爾，不僅以塵封數百年的畫布作畫，更精心調製300年前質感的顏料，炮製出幾可亂真的畫作。更驚人的是，為讓畫作呈現歷史感，他還將完成的油畫放進烤箱中烘烤，使其變色、出現裂痕，一幅幅以假亂真的「名畫」於焉誕生。最諷刺的是，米格倫作夢都沒想到，自己竟因偽畫飛黃騰達，除賺得52幢房子及15棟別墅，還成為名震歐美畫壇的畫商。

這些橫空出世的維梅爾畫作，不僅轟動歐洲藝術界，當時更吸引納粹帝國的注意。由於希特勒年輕時畫家夢未果、憤而從政，當權後便利用權力搜刮各地藝術珍品，而他最愛的就是維梅爾的畫作。納粹元帥戈林為討他歡心，重金透過米格倫買進維梅爾畫作《基督與淫婦》獻給希特勒。米格倫雖因「盜賣國寶」被列納粹共犯，後來卻在法庭上語出驚人，坦認賣給希特勒的是偽畫，並且是出自他之手，引發國際一片譁然。米格倫還在獄方安排下、繪製一幅模仿維梅爾的《少年耶穌與長老》，證明他確有以假亂真的本事，這讓結果出現大逆轉：他非但沒通敵、反而擺了納粹一道，瞬間從「通敵罪犯」翻身為「全民英雄」，還重磅打臉當時氣燄高張的歐洲藝評界。

「維梅爾偽畫事件」究竟算是高明的騙術，抑或是洞悉人性的藝術，至今仍爭論不休。但有趣的是，當時荷蘭媒體曾做一份「誰最受歡迎？」全國民調，結果新上任的首相名列第一，荷蘭王子名列第三，莫名其妙衝上第二名的，正是這位「偽畫大師」米格倫。電影《真假維梅爾》不僅首度將米格倫傳奇人生搬上大銀幕，更邀請荷蘭影帝傑羅恩史皮森伯格（Jeroen Spitzenberger）飾演這位集浪漫狂狷於一身的畫家大師，片中他從抑鬱難伸，演到意氣風發，最後悲慘淪為階下囚，人生各個階段轉折精湛，精彩演出讓國際媒體奉上「虛實交錯，目不轉睛！」電影8月3日在台上映。

(中時 )

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