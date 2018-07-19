2018中國瀋陽夏季遊活動主題線路——避暑納涼遊

渾河。(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

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中時電子報
綜合報導

夏季多彩，繽紛浪漫！瀋陽四季遊第二季的夏季遊活動，於6月在瀋陽市全面拉開帷幕。今日特別推薦“避暑納涼遊”主題線路，給暑期去瀋陽的遊客作為遊玩攻略。

線路（一）

攻略指南：上午——渾河是瀋陽的母親河，一河兩岸有眾多的生態公園和娛樂專案。“金水灣碼頭”有遊船遊艇等水上娛樂專案，坐遊船沿途穿越富民橋、長青橋後進入百島水域，暢遊美麗渾河，欣賞兩岸美景，具有“船行碧波上，人在畫中游”的獨特體驗。

下午——到“沈水灣公園”呼吸呼吸新鮮空氣，園內碧波蕩漾，層林疊翠，有自然風景區、文化休閒區、健身娛樂區，可以感受到自然濕地和城市森林的感覺。

晚上——來到瀋陽，必須體驗一下熱火朝天的“東北正宗小燒烤”，跟著瀋陽人一起“擼串”喝啤酒，坐在路邊攤，吃著小燒烤，談笑風生，清爽整個夏日。再到“雲飏閣”休閒一番，主體建築為一閣四亭，有春花亭、夏雨亭、秋月亭和冬雪亭，雲飏閣建築群落具有專業演出的功能，是“渾河岸交響音樂節”、“渾河之夏文化藝術季”等惠民演出文化活動的主舞臺，是供遊人賞景休閒的好地方，也是沈城百姓室外文化活動的公共空間和交流平臺。

線路（二）

攻略指南：白天——到棋盤山風景區遊玩，讓我們度過美好的一天。棋盤山風景區是瀋陽的黃金旅遊區，被譽為瀋陽城市的綠肺。總規劃面積203平方公里，森林總面積76平方公里，有5萬平方米的美麗秀湖，是融風景旅遊、休閒度假、商務會展於一體的國家AAAA級風景名勝旅遊區。這裏有造型別致的棋盤山城，有神秘古刹向陽寺，有原始秀麗的古松翠柏，有耐人尋味的典故傳說歷史故事，還有關東影視城和瀋陽森林動物園等景點。

棋盤山風景區。(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)
關東影視城。(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

中午——在公園中野餐或在園內餐廳就餐，別有一番舒適的意味。

晚上——到“華夏民俗村”品嘗東北特色美食，華夏民俗村坐落在棋盤山風景區外，是極具東北特色的村莊，裏面都是獨立的東北小平房，大鍋火炕，炕上擺的炕櫃也是老式的，大院內還有很多果樹。

華夏民俗村。(文章/圖片來源：瀋陽市旅遊委員會)

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