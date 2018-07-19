旺旺孝親獎宣發會現場攜手國家文化聯盟 助力獨立音樂人工會成立

2018年07月19日 19:18 中時電子報 綜合報導

盛夏的北京，雖然天氣炎熱，但依然阻擋不了旺旺孝親獎的火熱進行。2018年7月18日下午兩點，旺旺孝親獎宣發會在北京天草之間live house成功舉辦。孝親獎同時攜手國家文化聯盟助力了獨立音樂人工會成立大會舉辦。

旺旺中時文化傳媒總經理，第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽執行長林淑黛、國家文化科技創新服務聯盟秘書長劉兵、國家健康服務產業技術創新戰略聯盟秘書長薩仁、國家健康服務產業技術創新的戰略聯盟專委會秘書長王偉、國家移動互聯網教育產業聯盟秘書長劉雅卓、國家半導體聯盟秘書長馮亞東、美庫原創董事長黎冬等多位嘉賓及獨立音樂人出席了本次活動。

ReName熱舞社表演開場舞蹈

活動現場獨立音樂人齊聚一堂，除發表個人的音樂創作，也將共襄盛舉創作好聽動人的孝親歌曲，為兩岸及世界華人共同推動中華文化，催生中國傳統孝親好歌曲。

獨立音樂人現場演唱孝親歌曲

南瓜樂隊主唱小海（上圖一）演唱了此次準備參賽的新歌《爸媽晚安》，歡快的節奏和代入日常美好的歌詞，這首歌將整場的氣氛點燃。獨立音樂人次仁羅布（上圖二）現場彈唱作品《念》，這首歌是他在2013年北京時寫的，當時剛掛斷母親的電話，他就哼唱出一個片段，於是將這首歌寫了出來。這首歌是在想念母親，想念家鄉，使用的是藏語演唱。不過次仁羅布也表示在參賽時，會將藏語歌詞使用漢語翻譯出來，讓更多人能瞭解這首歌的含義。七點鐘樂隊主唱李雪菲（上圖三）演唱了剛剛發行的一首原創歌曲《翅膀》，明亮高昂的歌聲傳遞出了父母給予她生命，給予她一雙翅膀所帶來的追夢希望。

左一林淑黛、左二黎冬、右一劉兵、右二金子晴

旺旺孝親獎執行長林淑黛致辭時提到：“百善孝為先，我們從孝順的角度作為一個切入點，來弘揚中華文化，利用歌曲來傳頌孝道精神，音樂產生的力量很大，透過歌曲的傳唱可以產生共鳴。”

國家文化科技創新服務聯盟秘書長劉兵現場表示：“獨立音樂人工會的成立，標誌著未來數位音樂產業將走向一個新的發展時期，同時也預祝第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽圓滿舉辦成功。”

美庫原創董事長、著名音樂製作人黎冬現場談到獨立音樂人時說到：“獨立音樂人是一群有著強烈自我的抗壓能力，對世界和生活有著獨特的理解。他們是音樂基層領域的中流砥柱。旺旺孝親獎就是本次獨立音樂人工會為大家推廣的一個比賽，高達173萬元人民幣的豐厚獎金及強大的曝光量，給許多獨立音樂人帶來了一個獨特的創作管道。”

獨立音樂人金子晴上臺致辭時說道：“我們成長在音樂行業的變革時期，這就意味著，這個時代的音樂人，需要付出更多，身體和思想上的堅持，和捕捉市場不停變換的能力，才能獲得更多機會。作為中國音樂人，不管身在何方，我們都要攜手共進，共建我們的音樂家園、推動中華傳統文化、孝道文化的傳承與發展。”

映客線上直播

本場活動的主持人蔣虎也是一位獨立音樂人，他在現場向大家展示了自己聯合麗江小倩、田雨莫、川子等多位音樂人共同創作的孝親歌曲《媽媽的天空》，這首歌的創作背景來源於一個18年來，收養43位女殺人犯的孩子以及21個無家可歸的少年犯，自己創造了一個孩子村的“媽媽”，現場也有嘉賓看完MV後潸然淚下，蔣虎已經打算將這首歌上傳至旺旺孝親獎官網參賽。

《媽媽的天空》MV展示

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽旨在透過孝親歌曲的創作與傳唱，推廣正確的孝親觀念。用歌聲傳遞孝意，以活潑、有創意的方式來表達孝順。凡年滿12周歲的兩岸公民與其他地區華人，以中文詞曲為創作的音樂愛好者，皆可報名參加。即日起至8月31日，參與旺旺孝親獎前10000名的創作者均可獲得一張價值100元的旺旺special全額抵用券，更有總額高達173萬元的獎金、出專輯錄製MV的機會等你來拿。

(中時電子報)