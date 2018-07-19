外來種銀膠菊入侵 籲民眾做好防護措施

近日台南善化、山上地區可見到外來種銀膠菊蹤跡，農業局和區公所除加派人力清除，也呼籲民眾做好防護措施。（李其樺翻攝）

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近日台南善化、山上地區可見到外來種銀膠菊蹤跡，農業局和區公所除加派人力清除，也呼籲民眾做好防護措施。（李其樺翻攝）

時序進入夏季，近日南市各地區遭外來種銀膠菊入侵，嚴重危害本土植物生長，農業局和區公所除了加派人力清除，也呼籲民眾，銀膠菊帶有毒性，民眾手動清除時務必著長袖、手套保護自己。

銀膠菊產地來自中美洲，外觀如艾草，花瓣白色，開花時如滿天星，目前廣泛分佈台灣中南部平地，由於銀膠菊植株和花粉帶有毒性，人若不慎碰觸易引起呼吸道過敏、鼻炎等疾病，也侵害農作物的生長。

近日善化區公所多處空地皆可見銀膠菊蹤跡，有的甚至超過車子高度，區公所獲報，連日來派人加緊清除。

台南市農業局表示，目前台南市多個行政區都有發現銀膠菊侵入，其中以善化、山上2個行政區覆蓋面積較大，不過尚難以正確統計銀膠菊數量，近日農業局和公所都有派人噴灑農藥、機具清除，目前尚未傳出人畜誤食中毒案例，民眾只要做好防護措施，不必過度恐慌。

林務局嘉義林管處玉井工作站主任陳志彰指出，銀膠菊多見於海拔較低的平地，目前山區較少發現銀膠菊，目前根治銀膠菊的方法以手動拔除最佳，若是大面積覆蓋則以機具翻耕方式清除，不過銀膠菊帶有毒性，呼籲民眾清除時應戴手套、帽子和穿長袖等方式保護自己，避免身體接觸造成過敏症狀。

(中時 )

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