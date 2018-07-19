世界上最棒的咖啡！Fuglen首席吧台手7／21、22來台客座

Fuglen Tokyo首席吧台手高橋圭也7／21、22來台客座。（圖片提供／ Fuglen）

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Fuglen Tokyo坐落日本東京涉谷代代木公園旁。（圖片提供／ Fuglen）
特色單品咖啡兼具色香味多重感官體驗。（圖片提供／ Fuglen）

以咖啡品味生活，走入香氣構築的異想世界。坐落日本東京Fuglen Oslo融合咖啡、調酒及復古設計，移植自挪威本店特殊氛圍，吸引無數旅人聞香而來。

喜愛台灣獨特浪漫情懷的「高橋圭也」，目前為Fuglen Tokyo店經理兼任首席咖啡師，原為Fuglen客人的他,多年前一腳踏入迷幻黑金世界，至今仍深深著迷。高橋圭也分享，最初總覺得咖啡又濃又苦，但Fuglen經驗讓我體認到咖啡獨特魅力，希望將這種美好和故事分享給台灣咖啡同好者。

此次高橋圭也攜手「Provider - Dry Goods & Coffee」和「啡蒔 Verse Cafe by Minorcode」合作，展開為期2天客座講座，將於7月21日、22日盛大舉行，現場使用Fuglen Coffee Roasters自製烘豆，沖一杯咖啡，宛如置身東京愜意享受。

「FUGLEN COFFEE ROASTERSＸProvider X啡蒔Verse Cafe by Minorcode 客座咖啡師」活動將於7月21至22日接力舉行，台北首場活動21日下午13時半在「Provider - Dry Goods & Coffee」，來此享受純正日式咖啡之美; 緊接著22日下午14時，高橋圭也將轉戰桃園「啡蒔 Verse Cafe by Minorcode」，與咖啡迷度過美好午後時光。

★「FUGLEN COFFEE ROASTERS Ｘ Provider X 啡蒔 Verse Cafe by Minorcode 客座咖啡師」

●場次：7月21日/時間：13:30 ~ 16:30）/地點：Provider - Dry Goods & Coffee/地址：台北市萬華區漢口街二段105號

●場次：7月22日/時間：14:00 ~ 18:00/地點：啡蒔 Verse Cafe by Minorcode/地址：桃園市桃園區同德十一街45號

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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