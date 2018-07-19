善化人口成長迅速 地方要求增設日托設施

2018年07月19日 19:25 中時 李其樺

善化相鄰南科園區，近年人口不斷成長，也衍生就學、交通等問題，近日不少民眾反映，現有日托設施不足，且名額有限，盼望市府增設托幼設施，解決家長白天上班無法照顧小孩的問題。市議員林志展要求社會局盡速規畫適合日托地點，滿足民眾需求。

善化地區現有人口4萬8千餘人，根據區公所估計，近2年來平均每年可增加500人，和永康同為台南人口穩定成長地區。

小新里長黃瑞芳表示，近年善化人口不斷增加，很多家長跟他反映，市府日間托育和托幼設施不足，而不少家庭都是雙薪上班族，白天沒有時間照顧小孩，希望市府能夠增設相關機構解決問題。

有民眾表示，善化地區雖然有托幼機構，不過每年都有名額限制，而且開出的名額還會變動，有時最少只招收10名，很多家長即使抽籤也排不到，至於公立托育機構善化尚未設立，只能送去私立托育機構，也增加民眾經濟負擔。

社會局婦女及兒少科長郭元媛表示，市府已向中央爭取前瞻計畫，預計今年要成立18到20處公立托育機構，除了安南區首座公立托育中心將於8月初招生，另外會在善化、安南、佳里、官田、麻豆、柳營、關廟等地區設置托育機構，預計今年底前完成。

市議員林志展表示，希望市府盡速規畫出具體期程和做法，找到適合興建托育機構的土地來施作，解決善化地區民眾需求。

(中時 )