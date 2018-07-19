丟手機、胖5公斤 武陵生拚出好成績

武陵高中蔡竣丞（左起）、徐語彤、陳丕全、歐昭廷（左四起）、王皓威和洪瑋駿，有人丟手機、有人胖5公斤，終在指考拚出好成績，校長林清波（中）也說讚。（蔡依珍攝）

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指考19日放榜，武陵高中生有人丟手機、有人胖5公斤，更有人不畏疾病所苦，紛紛在指考拚出好成績。

武陵高中陳丕全家住龍潭，高中三年每天5點起床搭車上學，從未補過習，把握車上時光念書，學測考出73分，卻在第一階段全被刷掉，發憤圖強，考前杜絕手機等誘惑、每天讀書12小時，「除了吃飯、睡覺就是讀書」，終以5科464.5分榮登全校榜首，希望能如願當醫師。

洪瑋駿捨私校直升、進入武陵高中科學班，優秀表現讓老師也希望他參加國際科學奧林匹亞、為校爭光，但「比賽不是人生選項」，轉而參加中研院人才培育計畫，從中發現過去喜歡數學解題快感，但大學卻是理論抽象研究，「開心變成痛苦的事」，喜歡跟人接觸的他轉而愛上生物，立定志向要從醫，洪瑋駿從大班開始學小提琴直到國三，考前靠拉小提琴紓壓，維持讀書步調，考出447.6的佳績，期許自己能順利進入醫學系。

語資班徐語彤活潑、有想法，高二被選為班聯會活動長，校內教師節、校慶、演唱會、耶誕節都經過她之手，常常凌晨熬夜寫企劃案，加上班上成果發表會以及課業壓力，蠟燭多頭燒，但她覺得很充實，沒想到容易緊張的她，學測大失常，考完2天都崩潰大哭，「覺得是恥辱」，不想高中留下悔恨，隔天擦乾眼淚拚指考，丟掉智慧型手機全力拚，每天念書12小時，考出全班最高的好成績，指考完打開手機發現上千個通知也嚇一跳，笑言戒掉手機其實不會很難，目標台大法律系。

蔡竣丞學測考62分，尤其自然只有8分，讓他也「羞於啟齒」，考完隔天也是決定放眼指考，笑言自己「坐不住」，讀書之餘每天下午固定去運動，紓壓後事半功倍，規律生活也讓他考出超乎自己想像的460.5分，是一類組校內第二名，將報考台大商管，未來想要從商。

數理資優班歐昭廷和科學班的王皓威則秉持「要讀書也要玩」，考前還在打線上遊戲LOL，笑言平時就有在認真、不是考前抱佛腳就行，但歐為了拚指考、長時間坐著讀書還是胖了5公斤，坦言自己不是會為工作奉獻一生的人，2人目標台大牙醫，「這樣才能繼續玩遊戲！」

(中時 )

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