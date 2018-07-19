合庫辦羽球營 竹科企業贈飲料 原來生意可以這樣談

2018年07月19日 19:35 中時電子報 李弘斌 ／新竹報導 ／新竹報導

支持羽球不遺餘力的牧德科技董事長汪光夏（左）與合庫金控副總經理戴燈山一起在合庫羽球育樂營的開訓典禮開球。（李弘斌攝）

連續第27年舉辦的合作金庫羽球育樂營，今年前進台灣經濟重鎮新竹科學園區，不僅吸引超過300位設籍新竹的學童報名參加，也成功號召竹科的企業響應。牧德科技19日贊助350杯飲料給活動學員，竹科管理局也跟進，20日最後一天營隊還送350杯。

「哇，有飲料耶～」小朋友打完球滿頭大汗，看到冰涼的飲料都眼睛一亮，心滿意足的拿著下課。羽球員出身的牧德科技公關室主任蔡政羽表示，贊助飲料只是一點心意，畢竟之前舉辦牧德盃羽球賽，合庫也熱情相挺。

想要飲茶創辦人陳佐源（左）、業務助理劉思妤（右）製作新鮮水果茶至合庫羽球育樂營，由合庫羽球隊總教練廖國茂代表收下。（李弘斌攝）

另一方面，飲料廠商「想要飲茶 WANT To Drink」，也是網路上知名的創意品牌。音樂製作人出身的創辦人陳佐源表示，羽球營現場有很多家長陪同，該品牌的形象LOGO有機會被看到並留下印象，是很好的宣傳，「我們也選擇了清爽的水果茶，適合剛運動完的小朋友。」

合庫羽球營前進竹科，民眾、企業都能共襄盛舉。其實竹科的運動風氣頗盛，但以往最熱門的運動是籃球，不少企業不但組球隊甚至還有場館。不過以空間與不同性別都能參與的角度來看，羽球也很適合企業員工參與。牧德科技在2016年首度舉辦「牧德盃羽球賽」，首要目標就是號召竹科企業「動起來」。

「年初常有竹科徵不到人的新聞，而體育專長畢業生則苦於找不到出路，牧德響應政府鼓勵企業晉用優秀運動員的理念，就是覺得可以解決這兩個問題，聘新人同樣要做教育訓練，運動員其實是很好的選項。」蔡政羽說。

牧德科技公關室主任蔡政羽，過去也是受過科班訓練的羽球員。（李弘斌攝）

蔡政羽指出，2016年在清華大學、交通大學各辦了一次牧德盃羽賽，就是希望宣傳企業晉用運動員的理念，目前該公司共160名員工，運動績優生就有12人之多。去年則因支持世大運，開始把牧德盃移到台北舉辦，也盼號召更多企業。

「其實就像合庫羽球營，可以結合不同企業來共襄盛舉，羽球比賽也可以不再只是運動，」蔡政羽說：「現在的大老闆不一定要透過應酬來交際，因為參加比賽而湊在一起，一樣可以談生意呢！」

(中時電子報)