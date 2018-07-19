高雄鳥松又淹水，機車騎士嘆排水孔倒灌像「噴泉」

2018年07月19日 19:36 中時 林宏聰

高雄鳥松區再度因瞬間降雨而積水，仍有機車騎士冒險涉水行駛而過。（高市議員邱俊憲提供）

高雄鳥松區再度因瞬間降雨而積水，仍有機車騎士冒險涉水行駛而過。（高市議員邱俊憲提供）

安比颱風雖然侵台機率低，但外圍環流19日晚間發威，高雄地區陸續下起大雨，鳥松區上次豪雨積水處安然無事，反倒是距離3公里外的神農路、水管路口因瞬間豪雨排水不及，短短10幾分鐘雨勢，路面積水已將近膝蓋；有路過的機車騎士拍下排水孔倒灌影片，驚嘆簡直像噴泉。

中央氣象站傍晚發布豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，高市山區、屏東縣意有局部豪雨，果然高雄晚間6點多雨勢陸續增強，包括小港、林園、大寮、茂林等地雨勢驚人，連鳥松區也降下大雨。

「暴雨來襲，打雷不斷，大家要小心安全！」高市議員邱俊憲在臉書貼文提醒，他說，鳥松區晚間6點多突然降雨猛烈，簡直像是用灌的，雨才下了10幾分鐘，神農路、水管路口即積水一片，最深處約到膝蓋，還是有機車族冒險涉水行駛而過，相當驚險。

邱俊憲表示，上次豪雨積淹水處是在神農路、瓦厝街口，今晚並未再傳積水，超過3公里外的神農、水管路口因地勢低窪，底下又是曹公圳排水溝，以往遇上颱風經常淹水。

神農路、水管路口今晚因為瞬間降雨，水再度從排水孔倒灌，捲起水柱宛如噴泉，路過的騎士拍下影片，數度驚呼「噴泉啊！」

(中時 )