保育台灣黑熊再添力量 產官學攜手護熊

2018年07月19日 19:46 中時 陳淑芬

面臨瀕臨滅絕台灣黑熊，是台灣唯一原產的熊類。國立自然科學博物館、行政院農委會林務局東勢林區管理處及台灣黑熊保育協會19日簽訂合作備忘錄，組成「台灣黑熊保育教育聯盟」。科博館館長孫維新表示，台灣黑熊是足以代表台灣的動物，推動保育責無旁貸，希望喚起社會對野生動物更多關注。

「台灣黑熊保育教育聯盟」合作備忘錄簽約儀式在106年「全民健康黑熊舞蹈大賽」奪冠隊伍的保育歌舞揭幕，將透過產官學三方合作，由台灣黑熊保育協會提供最新的研究資訊；科博館透過教育場域和影響力，推廣基礎課程與基本體驗；大雪山森林遊樂區是台灣黑熊在中部重要棲地，管轄的東勢林區管理處則推出原生山林環境體驗與學習課程。

孫維新指出，人類保育動物要介入什麼程度是一項嚴峻考驗， 他在106年在香港參加博物館高峰會，得知羅浮宮除每年有上百個巡迴展覽在世界展出外，還出動10多個工作隊在全球各地戰火下搶救文物，博物館不能只關起門來辦展覽，還要有社會責任，希望喚起社會對保育動物的注意。

台灣黑熊保育協會名譽理事長黃美秀表示，單一物種保育工作在近年很冷門，但某些單一物種具有文化、特別生態等指標意義，台灣黑熊是台灣具有代表性的物種，保育工作不能全靠公部門，她對產官學合作推動保育工作及研究期待已久，希望整合發揮保育台灣黑熊及山林成效。

林務局東勢林區管理處處長蕭崇仁則指出，大雪山最重要的單一物種就是黑熊，藉著產官學合作的「台灣黑熊保育教育聯盟」深入推廣台灣黑熊保育，這是推動台灣黑熊保育的重要開始及里程碑。

(中時 )