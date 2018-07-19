嬰靈纏身需制煞？廟公降魔手指滑進婦人肚臍下

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

中部地區一名婦人因為兒子身體不適，遍尋各中西醫均束手無策及「諸事不順」，於是經由介紹找到一家宮廟求問，該宮廟的男性住持指說她遭「嬰靈附身」，而且充滿怒嗔怨念，必須靠他來「制煞」，方能將此嬰靈驅離。婦人不疑有他，同意讓廟公制煞驅魔，未料制煞過程，廟公藉著各種手指在婦人身上「游移」，最後竟然滑入了婦人下體，按著私密處長達1分多鐘，讓被害人覺得很不舒服，一狀告進法院。

判決書指出，該婦人是因兒子受驚嚇及工作不順來宮廟問事，男住持佯稱「小孩狀況由母親引起的，要先把婦人的事情處理掉，因為婦人被嬰靈纏身，若是不處理好全家大小都會有事。

據《自由時報》報導，當天婦人到宮廟後，住持廟公指示現場參拜信眾離開，鐵門關上，獨留婦人及介紹她到該宮的高中同學某女子，然後儀式開始以左手按住婦人頭頂，右手放腹部，很快將右手滑至內褲內，以手指撫摸私處約1分鐘以上，並在耳邊發出呻吟聲音，隨後在婦人背部輕拍2下，表示「好了，結束了，嬰靈走了，處理好了，不可以對外說，這件事情到此為止（臺語）」等語。

但是被告男住持否認不法，辯稱他作法要灌氣之用，需按壓她的下體，因婦人褲子太緊才會不小心伸入內褲裡面，他是不小心觸摸婦女陰唇，當他發現摸到後，腦筋一片空白，才會將手停留在內褲內。

婦人報警處理，法官審酌被告廟公利用婦人對鬼神存有敬畏心態，假借施法名義上下其手，破壞宗教具有穩定人心之功能，為滿足自己性慾犯罪，判1年2月。

(中時電子報)

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