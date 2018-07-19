《紅樓夢》最後40回是誰寫的？白先勇解謎題

2018年07月19日 19:46 中時 李欣恬 、 鄧博仁

作家白先勇表示，此生和《紅樓夢》有緣，要力推這部華人世界經典。（鄧博仁攝）

華文經典文學《紅樓夢》的最後40回是誰寫的？鑽研紅學已久的作家白先勇，今日下午出席《正本清源說紅樓》發表會，為《紅樓夢》解開身世之謎。

白先勇從小讀《紅樓夢》，他形容這是「天下第一書」，一輩子讀此書，仍永遠都有驚喜出現。他表示，文學家胡適、張愛玲都相信《紅樓夢》庚辰本版本才是正統紅樓夢，曹雪芹只寫到80回，後面40回是由高鶚完成，他表示，這個說法是值得提出討論的，「在《紅樓夢》第5回，曹雪芹就寫了賈寶玉作夢，到靈宮翻閱了十二金釵的命運之書，從這個鋪陳可以預見故事結尾裡十二金釵的命運，這是非常縝密的結構設計，如果是不同作者，很難寫得這麼環環相扣。」

白先勇表示，過去庚辰本版本出現得較早，又完整，「才會讓很多紅學家斷定這是最靠近曹雪芹的原稿。」

白先勇說，庚辰本版本還有另一錯誤，就是小說裡尤三姊的貞操，「已經要和柳湘蓮成親的尤三姊，在庚辰本版本裡和姊夫有染，變成一個淫婦，這很說不通，如果尤三姊是這種性格，怎麼會為了柳湘蓮發現事實而自盡？在程乙本版本裡，尤三姊極力抵抗姊夫調戲，這比較符合角色設計。」

白先勇認為，《紅樓夢》120回是由曹雪芹本人所完成，他也力推「程乙本」版本，程偉元、高鶚只是把這120回整理出版，並非操刀為曹雪芹完成後面40回。

(中時 )