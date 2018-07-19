全自動劇場　《格列佛的夢》讓機器人當主角

德國藝術家羅蘭．奧爾貝特首度來台，帶來作品《格列佛的夢》，全自動化的演出，處處是驚喜。（台北兒童藝術節提供）

友善列印
中時

智慧型機器人時代來臨，劇場也讓機器人當主角，德國藝術家羅蘭．奧爾貝特首度來台，帶來作品《格列佛的夢》，取材經典小說《格列佛遊記》，全劇在一座特製的舞台上演出，以全自動化機械的方式操控戲偶和機器人，讓格列佛飛到外太空，做一場冒險白日夢。

羅蘭．奧爾貝特表示，機器人對現代社會越來越重要，有越來越多的工作，都已被機械取代，「我想要透過這個全自動化機械的作品，探討人類在機器、科學年代下的處境。」

在《格列佛的夢》裡，羅蘭．奧爾貝特將原作格列佛航海冒險所造訪的四座島嶼，改編成在太空中的四座星球探險，包括小小人星球、女巨人星球、科技星球和烏鴉星球。

羅蘭．奧爾貝特表示，每一座星球都代表一個提問，像是第一個小小人星球，「原作藉由小小人和人類之間的大小對比，談論控制和權力之間的關係，就好像現在的科技，甚至是非常微小的奈米科技技術，也能控制、主宰人們的世界，這裡面有很詩意的隱喻。」

在最後一個烏鴉星球，格列佛選擇留下來，不再回到人類的世界，羅蘭．奧爾貝特表示，這是一個隱喻，「代表我們作為人，要等到永恆的真理，其實非常很難，於是主角寧願留下來和烏鴉一起生活。」

為了製作這套全自動化演出的作品，羅蘭．奧爾貝特歷時近2年的時間，調整技術、打造舞台，演出也不容許出錯，「這也說明了機器和科學帶給人們的事，不只有便利而以，很可能是更多的不便。」

(中時 )

《紅樓夢》最後40回是誰寫的？白… Roger Vivier融入法式幽默 貴氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。