全自動劇場　《格列佛的夢》讓機器人當主角

2018年07月19日 19:46 中時 李欣恬

智慧型機器人時代來臨，劇場也讓機器人當主角，德國藝術家羅蘭．奧爾貝特首度來台，帶來作品《格列佛的夢》，取材經典小說《格列佛遊記》，全劇在一座特製的舞台上演出，以全自動化機械的方式操控戲偶和機器人，讓格列佛飛到外太空，做一場冒險白日夢。

羅蘭．奧爾貝特表示，機器人對現代社會越來越重要，有越來越多的工作，都已被機械取代，「我想要透過這個全自動化機械的作品，探討人類在機器、科學年代下的處境。」

在《格列佛的夢》裡，羅蘭．奧爾貝特將原作格列佛航海冒險所造訪的四座島嶼，改編成在太空中的四座星球探險，包括小小人星球、女巨人星球、科技星球和烏鴉星球。

羅蘭．奧爾貝特表示，每一座星球都代表一個提問，像是第一個小小人星球，「原作藉由小小人和人類之間的大小對比，談論控制和權力之間的關係，就好像現在的科技，甚至是非常微小的奈米科技技術，也能控制、主宰人們的世界，這裡面有很詩意的隱喻。」

在最後一個烏鴉星球，格列佛選擇留下來，不再回到人類的世界，羅蘭．奧爾貝特表示，這是一個隱喻，「代表我們作為人，要等到永恆的真理，其實非常很難，於是主角寧願留下來和烏鴉一起生活。」

為了製作這套全自動化演出的作品，羅蘭．奧爾貝特歷時近2年的時間，調整技術、打造舞台，演出也不容許出錯，「這也說明了機器和科學帶給人們的事，不只有便利而以，很可能是更多的不便。」

(中時 )