Roger Vivier融入法式幽默 貴氣登場

19：36 Claire Tao 深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情。（盧禕祺攝）

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19：36 Claire Tao 深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情。（盧禕祺攝）
19：36 Claire Tao 深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情。（盧禕祺攝）
19：36 Claire Tao 深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情。（盧禕祺攝）
Roger Vivier豹紋Wild Kiss圖騰踝靴，以唇印組成豹紋，5萬1000元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier 水鑽釦飾短靴，6萬9900元。（Roger Vivier提供）

深受貴婦喜愛的法國精品Roger Vivier，秋冬新品的設計靈感時尚傳奇教主黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland)，以奢華品味的絲絨、流蘇，以及帶有摩洛哥異國風情的彩色寶石鑲嵌，打造優雅又兼具氣勢的時尚風情，貴氣逼人。

方型扣飾向來是Roger Vivier的經典元素，今年金色結繩取方型金屬扣飾，結合流蘇裝飾在絲絨晚宴包上，柔化了扣飾的陽陽味，更添奢華貴氣。此外，鑲滿水鑽的扣飾也出現在帥氣的軍靴上，強烈的衝突對比與反差，令人玩味。時下流行的水桶包也巧妙融入方型扣飾，除了裝飾在包面上，也出現在皮革肩帶上，在青春時尚。

Roger Vivier的法式幽默還不僅於此，例如狂野的Wild Kiss豹紋包，其實豹紋是以唇印組成，讓人忍俊不住。以北非摩洛哥民俗風為主題的Barocco系列，將以手工將彩色寶石一顆顆縫在絲絨晚宴包和絲絨鞋上，五彩寶石斑斕絢麗、更添貴氣。

Roger Vivier先生在1959年設計的Choc內彎鞋跟，也於今年秋冬重現時尚圈，完美的內彎弧度可讓鞋子看起來更加輕盈，也讓女人的腳型顯得更加小巧纖細，展現腿部優美線條。

(中時 )

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