7-11科技店「X-STORE」2號店 信義區問世

2018年07月19日 19:47 中時 吳奕萱

出入口採雙閘門設計，運用紅外線雙重感應來判斷。(7-11提供)

7-11宣布「X-STORE」2號店正式進駐台北信義區。堅持以AI為基礎，較1號店有六大革新：24小時營運模式；入店方式採臉部生物特徵辨識，或刷卡兩種；加寬的出入口雙閘門設計及紅外線感應；結帳區建置最新商品辨識系統，及自助掃描條碼2種模式；簡化OPENPOINT VIP註冊流程，登錄一次、暢行各X-STORE；及國內首台智能「X-ATM」、打造智慧科技金融服務。

7-11，「X-STORE」是以智慧零售為基礎，更兼顧台灣便利商店的溫度及人情味，在近半年內部測試觀察中發現：首先，「X-STORE」同時設有兩區(未來商店自助區+門市服務區)，更與鄰近不到100公尺的另一門市共同運作，店長整體統籌人力及商品結構、尖峰來客分流、帶進新來客等加乘效果。

其次，「智慧自助消費體驗」接受度高。AI商品辨識系統讓自助結帳更快速、減少排隊等待時間，3分鐘內即可完成選購、結帳到離開，而到店人次逐月成長5成，且男女佔比各半，其中25-40歲的上班族更超過50%，咖啡、飲品、鮮食等，正餐時段仍為銷售高峰。

最後，有效省力化。以往門市最費時的帳務、現金清點、更換價格卡/POP、巡補貨品上架等最費時，導入IOT設備、電子標籤、e-POP、缺貨分析等科技後，節省80%的作業時間。

此外，「X-STORE」2號店特別導入與中國信託共同測試、國內首見的智能「X-ATM」，結合指靜脈和人臉辨識、多國語言支援、零錢存款、外幣提領等4大功能，讓民眾體驗最新的智慧金融服務。

「X-STORE」2號店選在台北信義區忠孝東路及基隆路交叉口，屬來客型態多元的商業、文教、辦公混合型商圈，26坪的空間設置自助服務及座位，結合店內AIOT技術及中興保全等設備，在第一線無門市夥伴情況下，首度於大夜時段持續經營，提供消費者便利購物環境。

(中時 )