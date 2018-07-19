飛日本涼快旅遊地避暑！團體含稅不到2萬市場最便宜

2018年07月19日 20:19 中時 何書青

有「日本阿爾卑斯山」之稱的上高地景色壯闊，值得一訪。（易遊網提供）

日本東北的「安比高原度假村」。（易遊網提供）

炎炎夏日高溫難耐，緯度較高地區或是南半球國家是不錯的避暑旅遊地，而台灣人又特別偏愛日本旅遊，因此易遊網針對暑假出國玩不想滿頭大汗的遊客，推出日本東北、北陸、北海道的避暑之旅，其中日本東北最不傷荷包，4團體旅遊含稅只要1萬8900元起，堪稱市場最低價。

北海道暑假的氣溫大致上介於10幾度到20幾度左右，幾乎不會到令人受不了的炎熱，而北海道最深植人心的景點莫過於夏日花海，不用耐著高溫下就能愜意賞花。今年北海道薰衣草花期較晚開始，預計8月花況較佳，把握暑假最後1個月出遊，還有機會漫步在浪漫夢幻的紫色花海。另外，若想要探訪秘境花田，位於道央的「積丹半島」不僅可欣賞遍佈斷崖的蝦夷甘草花，還能一邊眺望積丹藍海，一邊品嚐夏季限定海膽。

北陸夏季氣溫2大約介於25度到30度，著名景點有像是兼六園、合掌村或是去體驗夏季採果；如果想再降點溫度，可以考慮高山景點，有「日本阿爾卑斯山」之稱的上高地非常值得一去，山嶺連峰下的絕美仙境令人流連忘返；以壯麗奇景聞名的黑部立山，夏季水壩奔瀉的雄偉景象，也能給人沁涼暢快的感覺。不過，高山景點因海拔較高，夏季氣溫約10度至16度，禦寒衣物還是得準備好。

夏季氣溫與北陸差不多的日本東北，氣候宜人舒適，加上悠閒慢遊的旅遊步調，很適合全家大小一起出遊。除了探訪奧入瀨溪、猊鼻溪、淨土之濱等優美景點，享受夏日自然涼風，位於北緯40度的「安比高原度假村」，夏季有纜車旅遊、空中飛索、高爾夫球場、網球場等多樣設施，還有牧場動物餵食、夜空觀星賞螢、森林健行等親近自然的有趣體驗。

易遊網推出的「日本心伴旅」系列商品，囊括日本7大地區的團體旅遊，其實如果想來一趟避暑之旅，北海道團體6天含稅2萬8900元起，有日本百大海岸「積丹半島」、洞爺湖花火祭、五稜郭公園等行程；北陸團體6天，夏遊黑部立山、上高地、兼六園等，含稅2萬8900元起；而去日本東北入住安比高原度假村4天，參觀奧入瀨溪、田澤湖、秋田內陸鐵道等景點，市場最低含稅僅1萬8900元起，想省荷包出遊的民眾不妨把握優惠。

(中時 )