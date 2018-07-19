藍鈞天配戴真力時 展現「時尚F4」熟男魅力

藍鈞天配戴ZENITH真力時新款表Defy Zero G腕表，展現「時尚F4」的成熟魅力。（ZENITH提供）

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藍鈞天配戴ZENITH真力時新款表Defy Zero G腕表，展現「時尚F4」的成熟魅力。（ZENITH提供）
藍鈞天配戴ZENITH真力時新款表Defy Zero G腕表，展現「時尚F4」的成熟魅力。（ZENITH提供）
ZENITH真力時新款表Defy Zero G玫瑰金藍色鱷魚皮表帶款，359萬元。（ZENITH提供）
ZENITH真力時新款表Defy Zero G鈦金屬腕表，搭藍色鱷魚皮表帶，329萬4000元。（ZENITH提供）

瑞士鐘表品牌真力時（ZENITH）在今年3月Basel表展發表Defy Zero G腕表，以改良式陀螺儀抵抗地心引力的效果甚至比陀飛輪還要好，震驚了表壇。ZENITH昨日在寶鴻堂發表這款Defy Zero G腕表，邀請「時尚F4」之一的藍鈞天搶先試戴，一身帥氣合身西裝搭配要價逾300萬元的Defy Zero G腕表，難掩得意。

最近新版「流星花園」開播，中國大陸小鮮肉組成的「F4」人氣爆棚，身為現實人生的「熟男版F4」，藍鈞天展現與年輕世代不同的氣度和視野。他笑說：「歷經結婚生子後，有了更深的人生體悟，對戲劇表演和個人事業都是加分，這都是歷經歲月才有的大智慧！」

玩表也是一樣，藍鈞天年輕時挑選腕表多半只看外觀，但現在會把焦點放在工藝和製表技術上，例如ZENITH的Defy Zero G腕表，抵抗地心引力的技術比起陀飛輪還要優秀，讓他很感興趣，花了很多時間鑽研了解、玩味再三。

藍鈞天對腕表的喜愛和好品味，也影響兩歲的女兒，女兒不僅會偷穿媽媽的高跟鞋，還會把他收藏的手表出來戴，而且是把好幾只手表掛滿小手，讓他又好氣又好笑。

全新登場的ZENITH Defy Zero G腕表搭載El Primero 8812S型手上鍊機芯，零件高達324個，光是陀螺儀重力控製模組就有139個零件，是高精密工藝技術的結晶，表盤採用藍寶石水晶，並採用前後雙鏤空的設計，讓陀螺儀的運轉美態一覽無遺，ZENITH全系列新表將在7月20日至27日於寶鴻堂台北旗艦店展出，歡迎鐘表愛好者前往玩賞。

(中時 )

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