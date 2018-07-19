屏縣議員蔣月惠為何在警局上演「孝女白琴」？竟是被警方設計

2018年07月19日 20:30 中時電子報 林毅

屏東縣議員蔣月惠在抗議強拆過程中咬傷女警，衍生案外案，隔天拿花去警局道歉卻沒人出來接應，讓她當場放聲大哭，一時間網友紛紛痛批蔣惠月，不外乎說她演很大又或是罵瘋婆子，今天蔣惠月還原情況，說出會「爆哭」的原因。

根據《蘋果》報導，蔣月惠在受訪時提到，她在道歉前有事先知會警局，對方當時還特地問她會有多少人來，沒想到當她柱著拐杖抵達時，所有人都「假裝不知道她要來」，完全無視她，讓她忍不住哭出來。

蔣月惠說，事後她看到有不少網友罵她，甚至說是「孝女白琴」時，她還有按讚，因為她知道自己做錯了，不該咬女警，但她也強調，當時她孤身一人，身高才145公分的她卻被10幾名警察包圍拉扯，情急之下才會咬下去，不過錯了就是錯了，她會再次向女警道歉。

蔣月惠警局爆哭事件傳開後，不少網友砲轟，但也有許多人聲援她，就連知名專欄作家溫朗東也特別寫了2000字文章替蔣月惠澄清，表示「她有更多光鮮亮麗的選擇，但她瘋癲癡迷的站在弱勢那一邊，被辱罵，被嘲笑，容我不太理性的說一句：就是因為有這樣的人，我才會深深以身為台灣人而自豪。」

事實上蔣月惠在2014年當上縣議員前，曾經二度落選，第一次甚至連保證金都被沒收，但蔣月惠並不氣餒，持續做公益為弱勢發聲，並在路邊販售手工藝品、拉小提琴募款，在競選經費全都自己募款、沒有任何助選人員、宣傳文宣與宣傳車、競選總部的情況下，憑藉著弱勢族群與機車族的支持當選縣議員。當上議員後，每月月薪自己只留4000元，剩下6萬多全部捐給肢體殘障協會「羅騰園」，照顧裡面的大小弱勢同學。而這次的強拆事件中，所有議員只有一個蔣月惠願意站出來支持抵觸戶。

不少網友紛紛在臉書、PTT上道歉，表示自己只看到當天咬人新聞就大酸特酸，因此錯怪蔣月惠，轉而支持她力抗民進黨縣府，同時湧入縣長潘孟安臉書痛罵，要求潘孟安解釋清楚強拆事件。

(中時電子報)