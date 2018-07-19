終於能到台北看看了！福泰飯店助偏鄉弱童圓夢

福泰飯店與愛希望團隊舉辦公益活動，讓偏鄉兒童北上與學伴哥哥、姐姐相見歡。（福泰飯店提供）

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福泰飯店集團7月和「社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會」共同合作「大小學伴相見歡營隊活動計劃」公益活動，福泰飯店集團更主動提供參與的40人入住福泰桔子商旅、解決了原本困難的住宿問題，讓小朋友們北上，體驗3天2夜的大台北，並與一直都透過遠距教學、尚未碰面過的臺灣科技大學學伴哥哥姐姐們相見歡。

這些來自偏鄉的小孩於16日入住台北桔子商旅林森店，桔子同仁熱情歡迎招待小朋友、隨行老師及志工們，小朋友們也難掩興奮又喜悅的笑臉，現場十方歡樂，看得出來大家都很期待此趟的相見歡活動。

愛希望團隊表示：「偏鄉弱童的學習資源有限，大小學伴一直都是透過遠距教學，至今尚未見過此，因此雙方都很期待能藉由此次活動驗收執行的學習成果，更希望經過親身互動加深共同成長的生命價值，而福泰飯店的善舉讓除了讓此活動能順利進行，更讓小朋友圓了一個體驗台北大都市的夢。」愛希望團隊現場也頒發感謝狀，表達感激之意。

福泰飯店集團則是期許每年都以飯店小小資源回饋公益活動，董事長廖炳燿微笑表示：「能為台灣公益盡一份心力，讓偏鄉地區的孩子們能體驗不同的資源活動，在童年時光能留下歡樂、趣味的暑假回憶，真的很令人開心！」未來也將投身更多公益活動，也盼能拋磚引玉，期待大家一起出力讓愛傳遞到社會各個角落。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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