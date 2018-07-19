批美官員 陸外交部：顛倒黑白倒打一耙令人震驚

友善列印
旺報

中美貿易戰持續上演，雙方官方也相互指謫，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛18日稱，中方阻止中美達成貿易協議以扭轉兩國緊張的經貿關係。對此大陸外交部發言人華春瑩19日表示，美方出爾反爾、言而無信已是世界公認，但是當著全世界人民的面，美方有關官員居然如此顛倒黑白、倒打一耙，還是超出了一般人的想象，令人感到震驚。

華春瑩19日表示，中方一直在以最大誠意和耐心推動雙方通過對話協商解決分歧，為避免貿易摩擦升級盡了最大努力。全世界關注中美經貿關係的人也都通過媒體全程跟蹤了事態發展的整個過程。本來，美方出爾反爾、言而無信已是世界公認，但是當著全世界人民的面，美方有關官員居然如此顛倒黑白、倒打一耙，還是超出了一般人的想象，令人感到震驚。

華春瑩說，「真的假不了，假的真不了，美方行為只能再次嚴重損害自身信譽，也完全無益於解決問題。」

她進一步表示，中方在中美經貿摩擦問題上的立場和態度是一貫和明確的。從一開始，就表明了「不想打、也不怕打」的堅定立場。美方高舉大棒，脅迫訛詐，蠻橫無理，反覆無常，出爾反爾，言而無信，是導致事態發展升級的直接和根本原因。美方應該清醒認識到，這是經濟全球化深入發展的21世紀，這次它面對的是中國。美方某些人不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德。

她強調，中方在中美經貿摩擦問題上的立場始終如一，態度堅定明確。我們有信心、有底氣、有條件，也有足夠的能力，維護自身正當合法利益，同世界各國一道維護國際規則和多邊貿易體系。

(旺報 )

陸商務部：中歐自貿區將被提上議… 陸商務部：美反覆無常 關上談判…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。