批美官員 陸外交部：顛倒黑白倒打一耙令人震驚

2018年07月19日 20:44 旺報 陳君碩

中美貿易戰持續上演，雙方官方也相互指謫，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛18日稱，中方阻止中美達成貿易協議以扭轉兩國緊張的經貿關係。對此大陸外交部發言人華春瑩19日表示，美方出爾反爾、言而無信已是世界公認，但是當著全世界人民的面，美方有關官員居然如此顛倒黑白、倒打一耙，還是超出了一般人的想象，令人感到震驚。

華春瑩19日表示，中方一直在以最大誠意和耐心推動雙方通過對話協商解決分歧，為避免貿易摩擦升級盡了最大努力。全世界關注中美經貿關係的人也都通過媒體全程跟蹤了事態發展的整個過程。本來，美方出爾反爾、言而無信已是世界公認，但是當著全世界人民的面，美方有關官員居然如此顛倒黑白、倒打一耙，還是超出了一般人的想象，令人感到震驚。

華春瑩說，「真的假不了，假的真不了，美方行為只能再次嚴重損害自身信譽，也完全無益於解決問題。」

她進一步表示，中方在中美經貿摩擦問題上的立場和態度是一貫和明確的。從一開始，就表明了「不想打、也不怕打」的堅定立場。美方高舉大棒，脅迫訛詐，蠻橫無理，反覆無常，出爾反爾，言而無信，是導致事態發展升級的直接和根本原因。美方應該清醒認識到，這是經濟全球化深入發展的21世紀，這次它面對的是中國。美方某些人不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德。

她強調，中方在中美經貿摩擦問題上的立場始終如一，態度堅定明確。我們有信心、有底氣、有條件，也有足夠的能力，維護自身正當合法利益，同世界各國一道維護國際規則和多邊貿易體系。

(旺報 )