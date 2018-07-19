日本主導TPP明年生效 即展開擴員談判

2018年07月19日 20:45 中時 王嘉源

據日本共同社報導，不含美國的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）11個參加國19日繼續召開首席談判代表會議，就預計2019年協定生效後迅速啟動參加國擴容（或稱擴員）談判達成了共識。這將帶動順利推進新加入工作，對抗提出保護主義貿易政策的美國川普政府，增強推進自由貿易的體制。對於討論新加入事宜的「TPP委員會」首次會議舉辦地，預計將以日本為中心展開協調。

日本17日與歐盟（EU）簽署了《經濟夥伴關係協定》（EPA），這成為全球最大規模的自由貿易協定（FTA）。有意在TPP框架下主導打造擴容機制的工作，構築堅固的「對美包圍網」。

對加入TPP表示出興趣的國家和地區包括泰國、印度尼西亞、哥倫比亞、英國、韓國、台灣。在首席談判代表會議上，11國交換訊息，著眼於TPP的順利生效與2019年內擴容展開了討論。

對於新加盟的國家和地區，原則上打算在智慧財產權保護等規定一定規則的領域適用11國的TPP協議內容。關於關稅降幅，預計各國將展開一對一談判。此外還將研究設立負責應對工作的工作組。

11國首席談判代表會議18日起在神奈川縣箱根町舉行。關於TPP，日本與墨西哥已走完國內程序。新加坡、新西蘭、澳大利亞和越南4國預計也將於年內完成，協定有望在明年早些時候生效。

(中時 )