緯來自製電影《我的刁蠻女明星》 陳幼芳逗趣演出

2018年07月19日 20:40 旺報 廖慧娟

陳幼芳（中）自創迎賓舞，拉著陳文山（右）一起迎接王樂妍（左）。（緯來提供）

緯來電影台自製電影《我的刁蠻女明星》，今天（19日）宣布7月29日晚間首播，被譽為「喜劇精靈」的女星陳幼芳，在片中飾演民宿老闆娘。常在舞台上帶給觀眾歡樂的她，驚爆因「恐慌症」將永遠辭演最愛的舞台劇：「我只要一上台恐慌症就會發作，演了24年從沒想過有這天。」

《我的刁蠻女明星》由導演簡學彬執導，王樂妍、潘柏希、陳幼芳、陳文山、范少勳、許仁杰、方語昕、張嘉方、壯壯（陳彥壯）等人演出。

導演簡學彬表示：「團隊工作氛圍每天都是快樂的，從讀本開始就讓人笑不停了，不只如此，還有喜劇之外的層次發人深省，尤其拍到幼芳姊與文山哥飾演的爸爸媽媽，硬底子演員現場即時的碰撞火花，把劇本的本意發揮到極限之外」。

能歌善舞的陳幼芳在《我的刁蠻女明星》發揮所長，自創一段迎賓舞，又唱又跳大展專才；對於辭演最愛的舞台劇，陳幼芳也很不捨：「電視跟舞台劇不一樣，電視可以NG，肚子痛上個廁所再回來；但舞台劇不論感冒咳嗽都得硬撐，台灣沒有備角，壓力好大，有任何狀況我都會硬ㄍㄧㄥ到底，導致『恐慌症』發作……心悸頭暈拉肚子，吃了一年的藥爆瘦，於是去年底我決定永別24年的舞台劇再也不演了」。

為了找回健康，每天勤拍打練氣功，不僅重回30年前的體重，56歲的陳幼芳更誓言絕不退休：「我熱愛表演，演到100歲都沒問題」。

該片描述年輕女星張芸（王樂妍飾）遭人設局，負評不斷；為逃避輿論的追殺，她暫離台北到鄉下避風頭兼散心，不料仍被八卦記者阿K（范少勳飾）盯上，甚至串通朋友黃浩（潘柏希飾）蒐集她的隱私。黃浩對好友阿K的「獵巫計劃」並不感興趣，但張芸猶如女皇般頤指氣使，讓他誤以為她就是媒體所指稱的惡女，並在阿K的慫恿下，為了斬斷自己衰運連連的「爛桃花」，他終於決定加入這場戰役，對張芸展開一場假意的追求行動！

(旺報 )