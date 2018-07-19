夜問打權》陳明通演講 台獨論述和美國一致？

《夜問打權》來賓：董智森（右起）、王丰、費鴻泰、王鴻薇、黃敬平、侯漢廷。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

帛琉航空停飛怪大陸禁遊令？我外交部助加開航班？帛琉航空停飛大陸航班？其實…整間公司只有一架飛機飛香港？陸祭禁遊令，帛琉航空虧損停飛？可是…近3年台陸日遊帛琉本來就直掉？

機捷全線降10元？鄭文燦:順應民意！民代:選舉考量！機捷全線提前3個月降10元，趕在選前？難脫政治考量之嫌？鄭文燦為選舉討好選民？北捷每日204萬.高捷17.6萬人次都還虧損？機捷每日6萬人次沒虧？柯P:我才不信咧！鄭文燦:可看報表！前交通葉匡時:沒有折舊成本問題，自然賺錢！機捷蓋了20年，6度延後通車虧損36億！1年半回本？真的假的？搭機捷到機場很便宜！蛋通勤太貴！訂票價是否有問題？

陸委會主委陳明通訪美，批陸銷溶中華民國主權！ 蔡政府不會靜默不語！陳明通中華民國不會讓渡主權換取虛幻和平， 拒一國兩制和平？陳明通美國演講，台獨論述和美國一致？民進黨和美國合謀一中一台？將大陸視為另一個國家？考慮派航母穿台海？薛瑞福美國有權通過國際海域，毀一中？美國認大陸具侵略性？兩岸是一中一台？不認一中？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

王丰(中國時報社長)

費鴻泰(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

黃敬平(桃園市議員)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)

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