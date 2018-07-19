偏頭痛與耳鳴有關 先治頭痛不怕失聰

台灣耳鳴學會19日發表全球耳鳴全新診斷概念「耳蝸性偏頭痛」。（左起為光田綜合醫院總院長王乃弘、光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部長賴仁淙、大林慈濟醫院耳鼻喉科主任黃俊豪）。（陳淑娥攝）

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透過聽力檢查追蹤患者聽力狀況，可發現耳蝸性偏頭痛患者聽力反覆波動。（陳淑娥攝）

偏頭痛也會引起耳鳴！台灣首次在全世界提出耳鳴全新診斷概念─「耳蝸性偏頭痛」，為許多長年以來、頑固無解的耳鳴患者打開光明的治療之門，透過藥物及生活型態的改變就能根治；而最新醫學也證實，偏頭痛者耳鳴風險較高逾3倍，突發性耳聾則為1.22倍。

台灣耳鳴學會創會理事長、光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部長賴仁淙及現任理事長、台大耳鼻喉部耳科主任劉殿楨提出「耳蝸性偏頭痛新診斷概念」，學會監事、大林慈濟醫院耳鼻喉科主任黃俊豪等人調查之「耳鳴和其他耳蝸疾病與偏頭痛病史的關係」支持此概念，兩研究成果於今年發表在美國醫學學會雜誌。

賴仁淙指出，一名婦人12年前因反覆耳鳴、頭痛求診，進行檢查並無異常，5年後再度求診，左耳出現低音頻聽力損傷，診斷為梅尼爾氏症，但過了5年自覺聽損、耳鳴等情形，經1年追蹤聽力檢查，竟又恢復正常。這種反覆性發作的聽損，過去大都歸類在退化、病毒感染或血管因素如耳中風等造成的突發性耳聾。

經討論，目前醫學已證實大腦第8對平衡及聽覺神經的一端會影響半規管，造成傳遞平衡訊息失靈暈眩的前庭性偏頭痛，同理該神經的另一端也可能影響耳蝸系統造成聽力型的偏頭痛。

從健保署資料庫發現，有偏頭痛患者和耳鳴及內耳損傷成正向關係，特別是耳鳴的風險增高3.3倍，明顯支持「耳蝸性偏頭痛」的存在及概念。

賴仁淙、黃俊豪表示，「耳蝸性偏頭痛」的診斷，為許多長年以來、頑固無解的耳鳴患者打開光明的治療之門，透過偏頭痛藥物及生活型態的改變就能根治，免除一些不必要的耳內注射、類固醇藥物。

(中時 )

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