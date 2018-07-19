捕獲標識黑鯛 金門有禮物可拿

2018年07月19日 20:46 中時 李金生

金門縣水產試驗所放流黑鯛，評估放流黑鯛魚苗的成長狀況及洄游範圍。（縣水試所提供）

金門縣水產試驗所今（19）日在馬山海岸放流今年度第1批帶有塑膠標籤，用以評估漁業資源的黑鯛2200尾，民眾或釣客捕獲可通知研究團隊（手機、LINE：0984255572）或水試所。體型較小者拍照回報將致贈精美禮物，若大於1斤將以高於市價的優惠價格收購。

縣水試所將陸續於馬山、東崗海域、成功海域及南石滬公園等4處放流總計2萬尾標識黑鯛，期盼在地漁民及釣客協助回報，共同加入漁業資源評估的行列。

縣水試所指出，黑鯛為金門重要經濟魚種，該所為豐富它的資源量，並彌補自然生產力不足，自80年代起開始黑鯛魚苗放流作業，並自2016年度起與國立臺灣海洋大學王佳惠副教授帶領的放流效益評估研究團隊合作執行「黑鯛標識放流技術效益評估計畫」，篩選大於8公分的黑鯛魚苗，在背鰭下方打入塑膠標籤，再藉由標識魚苗放流及捕獲回報，評估魚苗放流對在地漁業資源的助益。

水試所指出，不同時間、地點放流的黑鯛魚苗，會施打不同顏色的塑膠標籤，因此可透過在地漁民及釣友回報捕獲資訊，瞭解放流黑鯛魚苗的成長狀況及洄游範圍，而藉由這些資訊的蒐集，也有助於未來科學化人工放流的發展，以提高放流的效益。

(中時 )