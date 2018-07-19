「全民男友」驚要拍全裸寫真 羞被問：雞雞大嗎？

2018年07月19日 20:47 中時電子報 施品瑜

「全民男友」陳彥名因拍BL網劇而走紅，近日發行寫真日記《陳彥名ARIC #Y1闖入》，首次推出寫真的他，為了改變以往給人單薄身材的印象，積極的投入健身，讓健身成為自己的興趣，更把它當成一項交際活動，除了會找身邊的好朋友一起健身，也在健身過程中認識不少喜歡健身的朋友，彼此可以相互交流，還能讓私下孤僻的他接觸人群。

陳彥名今（19日）舉行新書發表會，邀來攝影大師「人良土兀」站台，看似害羞的他，其實是個專業的男體攝影大師，之前還曾鬧出一個笑話，原來是陳彥名一開始不知寫真尺度，他便先上網搜尋人良土兀的作品，結果發現其拍攝風格相當大膽，讓他慌張地跑來公司問老闆：「這次寫真是要拍全裸的嗎？」公司竟還順水推舟說：「寫真集當然要拍全裸的啊！」讓他當場愣住大喊：「不好吧！」令現場同事全都忍不住大笑，事後才安慰陳彥名是開玩笑的，他才放下心中的大石。

而原本擔心身材不好的陳彥名，在發表會被要求當場驗貨，一打開襯衫就秀出冰塊盒腹肌，證明自己其實還是很有料的！為了保持身材，已經健身上癮的他每天都會想要去運動，不管做多做少，都一定要去動一下身體，也因為這樣碰到不少有趣的事情，他說有一次游泳的時候，突然有個小妹妹問他：「你年紀很大嗎？」他想說怎麼會突然問這問題，再三確認後才發現原來對方是問：「你雞雞很大嗎？」讓陳彥名不知所措，趕緊逃離現場。

另外，公司這次還特地送他不限里程的機票，讓他可以好好出國休息一下，被問到最想去哪裡？陳彥名透露最想去紐約找死黨，「但更想要帶家人一起去北海道，泡溫泉讓爸爸去吃它最愛的海鮮。」而公司還找來美女空姐拿著行李箱送他，沒想到卻讓他觸景傷情想起前女友，原來是因為曾交往6年的前女友，如今是一名空姐，陳彥名開心祝福前女友可以完成夢想之外，同時也很害怕會打擾到她現在的生活。

(中時電子報)