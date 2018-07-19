飛人集社劇團《天堂動物園》28、29日台南文化中心演出

2018年07月19日 21:42 中時 曹婷婷

飛人集社劇團《天堂動物園》獲邀參加台南「十六歲小戲節」，7月28、29日在台南文化中心原生劇場登場，全劇以蘊含哲理的動物寓言，希望透過戲劇討論如何面對、學習理解，尊重與自己不同的個體。

《天堂動物園》故事靈感發想與背景，來自編劇周蓉詩與她的台法混血女兒日常相處，例如女兒小嘉之前學校回教徒居多，營養午餐沒有豬肉的，小嘉因此被同學問為什麼要吃豬？周蓉詩再加入全球難民問題，融合並轉化作動物寓言，讓觀眾們一起思考族群融合議題、民主核心、生命價值等。

該劇內容講述一匹小野馬離開溫暖家鄉，獨自流離到遙遠山谷，不但闖入原住動物們的生活，也打破牠們的日常秩序。小野馬該怎麼融入新的團體呢？一場災難爆發，大家各自發揮所長驚險逃難，但沒想到來到新天地，迎接牠們的又是一場與原居動物們融合的故事。

劇中角色特意選用已絕種或瀕臨絕種的動物角色，如野馬、袋狼、鴞鸚鵡、毛驢、OKAPIA、犰狳等動物角色帶入豐富的演員肢體表演，除了滿足觀眾好奇心、更具有想像空間。

該劇採用面具、光影元素，並使用「拼貼」手法，讓不同材質、紋路、色調的媒材進行拼

貼，戲偶美術以及舞台等都將令人耳目一新！

飛人集社劇團，「飛人」取諧音「非人=偶」，以「偶」為主要創作形式，意指在劇場行走各處、自由飛行的藝術創作者集合之所。長期製作質量精美細緻的偶戲作品，不只將表演藝術帶入非劇場空間，也廣邀不同領域創作者參與，是深具特色的偶戲盛事。

(中時 )