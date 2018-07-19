TGI FRIDAYS半世紀來最大突破！全新概念店24日開幕

2018年07月19日 21:59 中時 何書青

亞洲首座FRIDAYS 2.0全新概念店位於桃園台茂，將於24日正式開幕。（TGI FRIDAYS提供)

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智（Jeff）。（TGI FRIDAYS提供）

FRIDAYS全新的台茂餐廳以「一店多主題」打造6大情境用餐區，讓食客能選擇在喜愛的背景用餐、拍照。(TGI FRIDAYS提供)

現代人上餐廳用餐，除了料理好之外，也越來越講求餐飲體驗娛樂性，也讓餐廳品牌更是求新求變以抓住食客的心。自1965年創立的美式餐飲品牌TGI FRIDAYS，把將於24日新開幕的桃園台茂餐廳導入「FRIDAYS2.0」的嶄新概念，是搶先全亞洲推出的「FRIDAYS2.0全新概念店」，也是該品牌半世紀以來最大品牌再造計畫，從門市設計裝潢、餐點結構、獨家飲品、全新制服等各方全面翻新，以個性化、視覺化等主張，瞄準年輕人市場。

全新的台茂餐廳以「一店多主題」策略，打造6大情境用餐區，每一區從抬頭望的天花板、燈具、桌椅到地板都皆有所不同，讓食客依照心情、用餐對象選擇想要的氛圍，囊括有如飯店lounge的休憩空間、滿足商務或喝酒小聚客群的精緻用餐區、有鮮明美式風格畫框牆面的情境用餐區、與Bartender近距離聊天的吧檯區，以及讓消費者看到佳餚製作過程的開放式廚房區等。此外，店外更有大片落地玻璃圍繞的玻璃屋用餐區，採光明亮，而店內的豐富設計能讓食客享受不同背景之外，也讓各個角落都好拍。

北軒餐飲集團台灣區資深營運副總裁李宏智Jeff表示：「我們有信心，此次改變將迎來一至兩成的業績成長。」而為了歡慶全新概念店開幕，台茂餐廳也將祭出「開幕慶滿千送豬肋排」、「開幕日來店禮」、「消費打卡禮」等好康優惠。

宣告亞洲首座的全新概念店開幕之外，FRIDAYS也順應社群美食當道的潮流，重新詮釋美式餐飲文化，以吸睛混搭、健康手作、多國概念融合，推出9道主廚料理上桌，包含搶攻「綠金」商機的素漢堡「鮮蔬農夫漢堡」、加入西班牙、日本異國概念的「輕啤羅勒淡菜鍋」、「功夫主廚牛肉漢堡」，以及一上桌就吸睛度百分百的「火烤棉花糖巧克力派」等，於7月24日至9月17日在全台13間TGI FRIDAYS期間限定推出。

(中時 )