從F-35錯誤中學習 美海空軍下代戰機分道揚鑣

圖為藝術家筆下的「穿透型制空」戰機示意圖。（波音）

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中時電子報

為了搶占空優先機，各國都在積極發展6代戰機，英國已宣佈，2030年代要交付「暴風」（Tempest）戰機。而日本、法德，當然還有中、俄，也都在著手研發。至於美國所研發的，並不是一款，而是兩款6代新機。

據《防務新聞》（Defense News）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，由於發展F-35戰機的慘痛教訓，美國海軍和空軍將各走各的路，分別發展下一代新機。

美國空軍所要研發的，是「穿透型制空」（Penetrating Counter Air，PCA）機。這種長航程飛機旨在穿透敵方防空網，尤其是在亞太地區，面對中俄，執行護航B-2與B-21這類重型轟炸機的任務。

而執行相關任務的戰機需要有雙發動機，以及飛行很長航程的能力，但這些並不在F-35當初的設計DNA內。

此外，這款新機可能不是傳統定義中的戰機，它或許是戰機，也可能是無人機航母。它可能針對空中格鬥設計，也可能靠隱形性能和感測器先偵測敵機，再發動長程飛彈攻擊。目前美國空軍設法抱持開放的心態，放手讓需求主宰設計。

美國空軍要求2018年為PCA撥款1.47億美元（約45億台幣）、2019年撥5.04億美元（155億台幣），到了2022年時，總金額將達31億美元（952億台幣），而PCA 新機可望在2030年代發揮戰力。

(中時電子報)

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