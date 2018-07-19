端出惠台62條 湖北盼與台灣金融業合作

圖說：圖左起，台灣中小企業銀行總經理施建安、武漢市武昌區區委常委胡太榮、土地銀行董事長凌忠嫄、武漢市台辦副主任張強、富邦華一銀行副行長薛承雄，共同為武昌區台商服務中心揭開序幕。圖／黃馨穎攝

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為吸引台資金融機構前往湖北武漢設立據點，相對大陸中央推出的31項惠台措施，湖北省端出惠台62條，其中不僅給予台資銀行按到位註冊資金比例一次性獎勵、辦公房舍補助外，業務範圍方面更開放台資銀行可以透過「銀團貸款等方式為實體經濟提供金融服務。」服務對象擴及大陸企業與台商企業，吸引不少台資金融機構日前派出代表前往武漢聆聽細節。

土地銀行董事長凌忠嫄、台灣中小企業銀行總經理施建安、富邦華一銀行副行長薛承雄、武漢市台辦副主任張強、武漢市武昌區區委常委胡太榮等人，19日共同出席武昌區台商服務中心揭幕典禮，並參與「第15屆湖北‧武漢台灣周『漢台金融合作論壇』」。

土地銀行董事長凌忠嫄指出，土銀至武昌開行迄今已3年，第1年就開始賺錢，以往一般台資銀行大多在天津、上海開行，但是，隨著大陸經濟高度發展、一帶一路開展、長江經濟帶崛起，不少台商陸續在長江經濟帶發展，土銀看好其前景優先卡位，在武昌落戶。

根據湖北惠台62條內容顯示，台資銀行在湖北可以開拓的業務與對象，包括：

一、湖北實體經濟體：透過銀團貸款等方式提供金融服務。

二、台灣人小額支付服務：可與中國銀聯湖北分支機構及湖北非銀行支付機構依法合規開展合作。

三、台資中小微企業融資：以多種形式參與供應鏈金融，推廣納稅信用貸、保證保險貸款等信貸產品，開發流量貸、薪金貸、交易貸等信貸產品，重點推進應收賬款質押融資、出口退稅貸等業務。

四、兩岸人民和企業：台灣徵信機構可與湖北省徵信機構開展合作，提供徵信服務。

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