新店溪著名地景入詩畫！地詩人齊聚詠詩

新北市立圖書館19日起於新店文史館展出「詩之境」特展，新店在地詩人管管（左起）、麥穗及琹川出席開幕儀式。（葉書宏攝）

友善列印
中時

新北市立圖書館19日起於新店文史館展出「詩之境」特展，新店在地詩人管管、麥穗及琹川出席開幕儀式，他們朗誦數首以新店為題的現代詩創作，透過詩帶領民眾認識不一樣的地方文學風景，引起現場聽眾的共鳴。

「烏來南山悠然」、「雲棲燕子湖」、「碧潭印象」新店著名的地景，都是詩人眼中筆下的美麗元素，透過妙筆與巧思創作下，皆成了獨一無二的文學創作。新北市立圖書館即日起至10月25日於新店文史館展出「詩之境」特展。

開幕儀式邀請管管、麥穗及琹川三位在地詩人發表詩作，透過在地作家細微的觀察與文學之筆，加上詩人的親自朗誦，讓大家得以感受詩人筆下不同的新店悠然風情，並鼓勵大家閱讀在地作家的作品。

新北市立圖書館館長王錦華表示，管管為台灣著名現代詩人，以「詩人管管」之名享譽台灣，麥穗曾任林務局烏來台車站站長，是著名編輯、報人，琹川曾獲中國文藝新詩創作獎章、吳濁流文學新詩獎、全國優秀青年詩人獎等多項獎，均為新店在地詩人。

展出作品包括管管的《小溪的眉小河的臉「廣興印象」》、《烏來南山悠然》、《春天的鼻子》，麥穗的《碧潭印象》等，以新店溪中上游區域為題的創作，透過在地詩人體驗在地文學創作，適逢暑假期間，歡迎家長帶著小孩一起體驗詩中的文化意涵，了解新店在地的不同風貌，相關展覽資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )

飛人集社劇團《天堂動物園》28、… 墾丁負評頻傳不僅觀光冷 發票捐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。