新店溪著名地景入詩畫！地詩人齊聚詠詩

2018年07月19日 21:42 中時 葉書宏

新北市立圖書館19日起於新店文史館展出「詩之境」特展，新店在地詩人管管、麥穗及琹川出席開幕儀式，他們朗誦數首以新店為題的現代詩創作，透過詩帶領民眾認識不一樣的地方文學風景，引起現場聽眾的共鳴。

「烏來南山悠然」、「雲棲燕子湖」、「碧潭印象」新店著名的地景，都是詩人眼中筆下的美麗元素，透過妙筆與巧思創作下，皆成了獨一無二的文學創作。新北市立圖書館即日起至10月25日於新店文史館展出「詩之境」特展。

開幕儀式邀請管管、麥穗及琹川三位在地詩人發表詩作，透過在地作家細微的觀察與文學之筆，加上詩人的親自朗誦，讓大家得以感受詩人筆下不同的新店悠然風情，並鼓勵大家閱讀在地作家的作品。

新北市立圖書館館長王錦華表示，管管為台灣著名現代詩人，以「詩人管管」之名享譽台灣，麥穗曾任林務局烏來台車站站長，是著名編輯、報人，琹川曾獲中國文藝新詩創作獎章、吳濁流文學新詩獎、全國優秀青年詩人獎等多項獎，均為新店在地詩人。

展出作品包括管管的《小溪的眉小河的臉「廣興印象」》、《烏來南山悠然》、《春天的鼻子》，麥穗的《碧潭印象》等，以新店溪中上游區域為題的創作，透過在地詩人體驗在地文學創作，適逢暑假期間，歡迎家長帶著小孩一起體驗詩中的文化意涵，了解新店在地的不同風貌，相關展覽資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

(中時 )