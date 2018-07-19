吳思賢衝芬蘭 讚芬蘭妹「漂亮又辣」

吳思賢加盟新東家。(太陽娛樂提供)

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太陽娛樂19日宣布簽下吳思賢(小樂)，並允諾將砸千萬元打造他年底的新專輯，希望能夠讓大家看到全新蛻變的小樂，也期望能讓他進軍大螢幕出演電影，目前已有包括美妝、飾品跟代言的邀約找上小樂，產值高達千萬，他打趣說：「真希望我有三個分身可以兼顧，真的很榮幸。」也不忘喊話：「我對fashion也很有興趣，希望有機會代言服裝品牌喔！」

小樂新戲即將上檔，但他計畫年底發片，因此他在拍戲前到芬蘭參加寫歌創作營，他提前兩天到芬蘭的最北邊旅遊，沒想到只看到馴鹿跟幾個人，風景雖美，還是讓他覺得有些無趣，但他也笑說覺得芬蘭的女生都很漂亮又火辣。

對於這次到創作營學習，小樂坦言讓他找回對音樂的熱情，甚至10天就完成了4、5首歌，「有時候工作久了難免會疲乏或是忘了一些感受，這次跟各地音樂人的交流對我幫助非常大。」

一向對工作狂熱的小樂，最近戲劇跟唱片兩頭燒，也不忘抽空替知名度暴增的師弟陳立農製作音樂，因此陳立農在大陸演出時都會選唱小樂的歌，讓小樂在大陸知名度大開。

小樂對於工作忙碌的感覺頗樂在其中：「兩個都是我很喜歡、很重要的事情，雖然最近同時拍戲又要做自己的新專輯，但有的時候交錯也是一種休息，得到的能量不同。」

(中時 )

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