俄宣布4款新型戰略導彈 防空系統無法攔截

俄羅斯國防部近日連續發布消息，聲稱俄軍已研製成功多款戰略導彈，這些新式導彈分別是已量產的「匕首」(Kinzhal )、「先鋒」(Avangard)兩款高超音速導彈，與正在進行飛行試驗的陸基「薩爾馬特」(Sarmat)重型洲際彈道導彈，以及核動力「海燕」(Burevestnik)巡航導彈。這些導彈都有個共同特點，即無法以現有反導系統加以攔截，發射後將穿越所有防空體系，如入無人之境。
這幾款新式的戰略導彈在俄國總統普丁今年3月發表國情咨文時已提到，普丁當時指出有80枚新洲際彈道導彈、102枚潛射彈道導彈已服役，他並展示了帶滑翔翼彈頭的先鋒高超音速導彈試驗畫面，以及核動力的海燕巡航導彈的發射和薩爾馬特洲際導彈綜合體畫面。
俄國衛星通訊社報導說，這些新型武器放在一起可以對抗所有的反導系統，它們試驗都獲致成果，部份已陸續成軍。
報導說，能以10馬赫高超音速擊中800公里外目標的匕首導彈，射程可達2000公里，能突破所有反導系統。由於射程極遠，若以長程戰鬥轟炸機米格-31搭載，幾乎擁有洲際打擊能力。目前已通過多項測試，將於2020年裝備部隊。
俄國國防部說，使用有翼彈頭的先鋒導彈已完成研製工作，並開始量產。它的飛行軌道離地面數十公里，最快速度20馬赫，其高機動性和繞過反導防區的能力將使現有防空系統束手無策。
此外，俄戰略火箭軍軍事科學委員會主席阿爾喬姆．維亞特金上校表示，固定井基的薩爾馬特重型洲際彈道導彈（北約代號SS-X-30，或稱撒旦-2型）的彈射試驗已結束，已開始準備飛行試驗，預計在1年後列裝。該型導彈重達200多噸，為多級液體燃料的第5代井基洲際戰略彈道導彈。俄總統普丁在國情咨裡曾形容它「射程上幾乎沒有限制，既能夠越過北極，也能夠越過南極攻擊目標，任何的或甚至未來的反導系統都無法攔截。」
另外一款讓西方國家比較存疑的是號稱低空飛行、航程無限、飛行軌跡不可預測的海燕巡航導彈，目前研製工作正在按計劃進行。它具備核動力飛行置，擁有幾乎無限的航程。俄國防部說，它的飛行軌跡不可預測並可以繞過攔截區，它對於所有現有和未來反導和防空系統都是難以攔截的。
不過這型曾被普丁形容為「俄羅斯科學家、工程師們獨一無二成就」的核動力導彈試驗過程並不順利。最近為外界所知的4次試驗結果慘不忍賭，最差的一次只飛行了4秒就墜毀，而最近的一次則只持續了兩分鐘，全程只飛行35公里。因此很多軍事專家認為此款核動力導彈的研製還有長路要走，普丁吹噓過了頭。
(中時電子報)
文章來源：俄國防部：俄開始量產「先鋒」高超音速導彈