俄宣布4款新型戰略導彈 防空系統無法攔截

2018年07月19日 21:39 中時電子報 盧伯華

薩爾馬特重型洲際彈道導彈試射

俄羅斯國防部近日連續發布消息，聲稱俄軍已研製成功多款戰略導彈，這些新式導彈分別是已量產的「匕首」(Kinzhal )、「先鋒」(Avangard)兩款高超音速導彈，與正在進行飛行試驗的陸基「薩爾馬特」(Sarmat)重型洲際彈道導彈，以及核動力「海燕」(Burevestnik)巡航導彈。這些導彈都有個共同特點，即無法以現有反導系統加以攔截，發射後將穿越所有防空體系，如入無人之境。

這幾款新式的戰略導彈在俄國總統普丁今年3月發表國情咨文時已提到，普丁當時指出有80枚新洲際彈道導彈、102枚潛射彈道導彈已服役，他並展示了帶滑翔翼彈頭的先鋒高超音速導彈試驗畫面，以及核動力的海燕巡航導彈的發射和薩爾馬特洲際導彈綜合體畫面。

俄國衛星通訊社報導說，這些新型武器放在一起可以對抗所有的反導系統，它們試驗都獲致成果，部份已陸續成軍。

俄製米格-31型機腹掛載匕首高超音速導彈，出現在俄羅斯慶祝衛國戰爭勝利73周年閱兵式上。（圖／美聯社）

匕首高超音速導彈由米格-31搭載試射畫面

報導說，能以10馬赫高超音速擊中800公里外目標的匕首導彈，射程可達2000公里，能突破所有反導系統。由於射程極遠，若以長程戰鬥轟炸機米格-31搭載，幾乎擁有洲際打擊能力。目前已通過多項測試，將於2020年裝備部隊。

俄國國防部說，使用有翼彈頭的先鋒導彈已完成研製工作，並開始量產。它的飛行軌道離地面數十公里，最快速度20馬赫，其高機動性和繞過反導防區的能力將使現有防空系統束手無策。

圖為俄國所發布先鋒高超音速導彈繞過多重防空系統進行攻擊的示意圖。（圖／美聯社）

圖為俄國發布的先鋒導彈以20馬赫高速直接穿越防空系統的示意圖。（圖／美聯社）

此外，俄戰略火箭軍軍事科學委員會主席阿爾喬姆．維亞特金上校表示，固定井基的薩爾馬特重型洲際彈道導彈（北約代號SS-X-30，或稱撒旦-2型）的彈射試驗已結束，已開始準備飛行試驗，預計在1年後列裝。該型導彈重達200多噸，為多級液體燃料的第5代井基洲際戰略彈道導彈。俄總統普丁在國情咨裡曾形容它「射程上幾乎沒有限制，既能夠越過北極，也能夠越過南極攻擊目標，任何的或甚至未來的反導系統都無法攔截。」

俄國聲稱薩爾馬特洲際導彈射程上幾乎沒有限制，既能夠越過北極，也能夠越過南極攻擊目標。圖為該導彈飛行路徑電腦模擬圖。（圖／美聯社）

另外一款讓西方國家比較存疑的是號稱低空飛行、航程無限、飛行軌跡不可預測的海燕巡航導彈，目前研製工作正在按計劃進行。它具備核動力飛行置，擁有幾乎無限的航程。俄國防部說，它的飛行軌跡不可預測並可以繞過攔截區，它對於所有現有和未來反導和防空系統都是難以攔截的。

俄國媒體所公布號稱低空飛行、航程無限、無法攔截的核動力海燕巡航導彈的試射畫面。（圖／美聯社）

不過這型曾被普丁形容為「俄羅斯科學家、工程師們獨一無二成就」的核動力導彈試驗過程並不順利。最近為外界所知的4次試驗結果慘不忍賭，最差的一次只飛行了4秒就墜毀，而最近的一次則只持續了兩分鐘，全程只飛行35公里。因此很多軍事專家認為此款核動力導彈的研製還有長路要走，普丁吹噓過了頭。

(中時電子報)