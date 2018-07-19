大陸24省來台推廣旅遊 海峽兩岸夏季旅展明登場

2018年07月19日 22:01 中時 王思慧

為持續深化兩岸旅遊業界交流和市場開發、增進兩岸人民的情感友誼，海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處與台灣旅遊交流協會共同舉辦「2018海峽兩岸台北夏季旅展」，將在7月20日至23日，於台北世貿一館登場。台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，邀請大陸24個省市旅遊協會、旅遊企業單位、近300位代表來台，為兩岸旅遊再創新商機，成為在台主要的兩岸旅遊展售平台。

賴瑟珍說，本次兩岸夏季旅展順利開展，意味著兩岸民間旅遊業的持續交流為大家所重視，兩岸旅遊業者藉由此次展覽能面對面的展示最新旅遊訊息，面對面協商送客計畫，持續穩健合作互利共贏，而消費大眾也能從中得到物超所值的服務。

在兩岸旅遊單位努力下，讓台灣民眾可以拿到第一手最新的大陸旅遊資訊，也可以買到最多元的優惠旅遊產品，也讓兩岸旅遊業界的合作更深、更廣、更緊密，共創雙贏的全新局面。

台灣旅遊交流協會指出，大陸展團將以「旅遊＋」的概念為展出主題，在欣賞大美風景名勝、品味悠久歷史文化的同時，還將展示健康養生旅遊、戶外運動旅遊和冰雪冬奧旅遊等多種新業態新產品。

兩岸旅遊企業也將在開展讓利促銷，上百種大陸旅遊線路產品可供現場觀眾預定，江蘇、甘肅等省份還帶來了面向團隊遊客的優惠獎勵政策；在舞台區，來自內蒙古等地的演員們將為大家帶來多個富有地方特色的原創表演節目，觀眾們可以近距離地欣賞到馬頭琴聲的悠揚、蒙古舞蹈的熱情等。

台灣方面參展廠商包含航空公司、旅行社、五星級飯店、休閒度假旅館及農場與知名伴手禮等總計台灣29個單位近100個攤位同台登場。其次台中花博、台灣休閒農場及知名的馬祖酒廠、南投美食、阿婆茶葉蛋、及台灣知名伴手禮等，都是今年兩岸夏季旅展的最大亮點。

(中時 )