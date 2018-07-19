大學指考放榜 南山高中學子成績優秀

2018年07月19日 21:52 中時 葉書宏

新北市南山高中林楷勛學測69級分，指考一類組五科平均84.69分。（葉書宏翻攝）

大學指考成績今（19日）放榜，新北市南山高中指考成績優異，一類組最高分478.8分，二類組最高分434.45分，三類組最高分514.05分。

尚浩嶽學測67級分，指考一類組五科平均84.73分，他表示，在國中生活即將落幕時，和父親一起吃了一頓晚餐，父親語重心長地說：「轉去高職吧，至少還有一技之長。｣頓時語塞而流淚，但他知道流淚解決不了任何事，於是鼓起勇氣說出了我高中生活最常和父母講的一句話 「相信我！」

尚浩嶽說，「我沒有辜負他們的信任，更沒辜負自我的實現！」也終於對得起當時的衝動和當年的那句話了。謝謝所有諄諄教誨的老師們和父母，讓他走到這一天。

林楷勛學測69級分，指考一類組五科平均84.69分，他表示，高中三年對於每個人的意義都有所不同：無論結果是好是壞，勇於為自己的選擇負起責任，是在這三年來最深刻的體悟。而「參加指考」這個高中階段最後的決定，無非也是如此。

林楷勛表示，學測放榜後，眼見同學各自申請上理想的大學，為接下來的暑假和大學生活計畫的同時，自己仍在為自己未能如願上第一志願的申請結果感到懊惱，再加上之前並沒有認真準備指考的心理建設，面對自己的未來，感到十分迷惘。

林楷勛說，當時有些人說學測成果已經相當不錯，也有部分師長建議目前上的也是頂尖的大學，相較充滿變數的指考，如下一步保險棋。然而，心中仍有一股聲音，不要放棄人生中的每個機會，或許最後的結果不會好多少，或許最後仍會回到第二志願的那所大學，回到原點，但至少，那是心甘情願。

林治善學測72級分，指考三類組總分514.05分，六科平均85.68分，學測考出72級分的好成績，由於目標在醫學系，因此毅然決然放棄繁星與各人申請的入學管道，全力衝刺指考，過程中非常認真，也順利考出三類組總分514.05分的好成績。

(中時 )