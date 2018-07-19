暑假何處去？帶著毛寶貝一起動次動

2018年07月19日 21:52 中時 葉書宏

新北市動保處舉辦毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，包含「毛寶貝去七逃」、「毛寶貝瘦身go」及「毛寶貝動次動」運動會3個主題，其中「毛寶貝動次動」寵物運動會將於8月11日在蘆洲區蘆堤寵物公園登場，邀請飼主一起到寵物公園運動，鍛鍊寵物健康體魄。

動保處表示，現在民眾飼養寵物的觀念已經跟以前不同，許多民眾將寵物視為生活中的伴侶，當作毛寶貝一樣對待，但是寵愛這些毛寶貝的同時，反而容易使牠門吃太好、少運動而產生肥胖，造成糖尿病、心臟病等疾病。

因此，特別舉辦毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，將於8月11日在蘆堤寵物公園舉辦「毛寶貝動次動」寵物運動會，希望藉由活動宣導正確犬隻運動觀念，維持家中毛寶貝的健康。

當天帶著寵物參加各項趣味活動就有機會獲得郵政禮券及寵物福袋等好禮，另外，還有限量100劑的狂犬病疫苗及晶片免費注射、鐶銶警犬學校的訓犬教學表演節目及流浪動物免費認養、獸醫師義診等服務攤位。

動保處表示，新北市為友善動物城市，倡導動健康的觀念，為了促進毛爸媽與毛寶貝身心健康，特別推動毛寶貝動健康吃喝玩樂跑跳碰系列活動，增進毛爸媽與毛寶貝間的感情，期望飼主們及毛寶貝有個健康的身體及快樂的共同記憶。

另外，歡迎家中沒有飼養寵物的民眾一同到現場響應新北市流浪動物「零安樂、零棄養」及「以認養代替購買」政策，讓毛寶貝們都可以有一個幸福的家。

(中時 )